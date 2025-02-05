«Конкретный процесс о клевете расследует не какое-то региональное подразделение Госполиции, а отдел управления уголовного розыска Главного управления криминальной полиции, расследующий особо тяжкие преступления организованной преступности. Итак, высококлассных профессионалов, которые должны заниматься разоблачениями и убийствами мафии, прокуратура выставила в роли абсолютных дураков, обязав заниматься делом против меня. Они не в восторге от этого, и это, конечно, можно почувствовать».

«У меня самые лучшие отзывы о полицейских людях, которые были вынуждены участвовать в моем задержании - они вели себя корректно, цивилизованно, вежливо. Претензий у меня нет. Было бы неплохо, если бы им выплатили какую-то премию за улучшение имиджа полиции. Было так, что меня задержали поздним вечером, когда ужин в изоляторе уже закончился. Меня подвели к бензоколонке и спросили, чего я хочу из тамошнего меню. Мне не разрешали платить, и они сами заплатили за покупку - действительно мило.

Про изолятор предварительного следствия полиции, или «седьмое небо», тоже могу сказать только самые добрые слова - там и работают очень доброжелательные, корректные люди. Мне дали два полотенца, два одеяла и надувные подушки, которые были уже надуты. Также каждый день там дают шампуни, одноразовую зубную щетку и маленький тюбик зубной пасты.

Завтрак был отвратительный, потому что давали овсяную кашу, здоровую, но я не люблю, зато обед был отличный - солянка, курица с рисом, салат и компот. Ужин тоже был очень хороший. Кроме того, мне дали сухари, чтобы было что погрызть. Один пакет с сухарями я приберег, с разрешения вынес и отправлю его генпрокурору Юрису Стукансу, когда его доставят в изолятор предварительного следствия, где я только что был».

Лато Лапса продолжает: «Кофе там не дают, потому что он не нужен для базовых потребностей человека. И, наверное, правильно. Кровати там идеальные, матрас ортопедический, что очень хорошо для спины. В камере не слишком холодно и не слишком жарко. Есть окно. Предлагают также пойти в душ, если человек захочет. В камере я был один, хотя есть и двухместные камеры. Я не страдал от клаустрофобии, потому что места было достаточно. Один час в день можно гулять - для этого есть площадка для прогулок, на которой можно сделать 25 шагов. Каждый день я ходил пешком не меньше пяти километров. Я это и сделал дважды за час, отведенный для прогулки».

В камере было чем заняться: «Я прочитал три книги, которые уже были там. Одним из них был философский справочник полицейской академии, довольно неудобоваримый. Вторая книга была о революции 1905 года, которая может вызвать лишь улыбку. Но еще был «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, который я прочитал во второй раз с юности. В школьные годы я читал эту работу как «боевик» - один труп, второй труп, третий труп. А сейчас читал ее совсем другими глазами - оказывается, там очень глубокие вещи, записал из этой книги много ярких цитат. Почти каждое второе предложение - афоризм и жизненная мудрость».