Срок за неоказание помощи: медик СНМП отправится за решетку

Земгальский окружной суд постановил назначить более суровое наказание — фактическое лишение свободы — бывшему помощнику врача Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

Ранее Земгальский окружной суд приговорил сотрудника СНМП Гинта Вайтса к одному году лишения свободы условно и четырем годам запрета на медицинскую практику. Приговор был обжалован как вышестоящим прокурором, так и семьей женщины.

Апелляционный суд постановил приговорить Вайтса к году тюремного заключения и запрету на медицинскую практику сроком на четыре года.

Земгальский окружной суд может обжаловать приговор в течение десяти дней.

В апреле прошлого года сообщалось, что на свадебной вечеринке гости обнаружили одну из гостей — 31-летнюю женщину — лежащей на земле без сознания. Возможно, женщина упала. Были вызваны медики. Из Каугури прибыла бригада. Помощник врача Вайтс порекомендовал уложить пострадавшую в постель и не стал везти ее в больницу.

Когда на следующий день другая бригада СНМП отвезла женщину в больницу, спасти ее жизнь не удалось — мозг женщины был мертв.

Позже Вайтса уволили с работы.