Иранские власти передали Вашингтону мирный план из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия Тегерана по завершению военного конфликта. Дональд Трамп сомневается, что эти предложения ему понравятся.

Власти Ирана передали США мирный план, состоящий из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия Ирана для завершения войны на Ближнем Востоке, и сейчас Тегеран ждет реакции Вашингтона. Об этом в ночь на воскресенье, 3 мая, сообщают иранские информагенства Fars и Tasnim, называя документ ответом на предыдущее предложение США, которое состояло из девяти пунктов.

В том предложении речь шла о двухмесячном перемирии, на что власти Ирана дали ответ о необходимости решения всех вопросов в течение месяца и о том, что "акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны", передает Tasnim.

Как отмечают агентства, в иранской версии мирного урегулирования Тегеран требует от Вашингтона гарантий ненападения, полного вывода американских войск из приграничных регионов, снятия военно-морской блокады и разморозки заблокированных иранских активов. Помимо этого, Иран настаивает на выплате репараций за причиненный ущерб, отмене санкций, прекращении боевых действий в регионе, включая израильские атаки на Ливан, а также на установлении "нового механизма функционирования Ормузского пролива".

Трамп сомневается, что предложение Тегерана ему понравится

Ранее на этой неделе Тегеран уже выдвигал предложение по урегулированию, но президент США Дональд Трамп был им недоволен и говорил, что власти Исламской республики просят то, чего он дать им не может.

3 мая Трамп подтвердил, что Иран представил Белому дому новое предложение по урегулированию военного конфликта. Он сказал, что скоро изучит документ, но выразил сомнение, что предложение Тегерана ему может понравиться.

"Не могу представить, что оно будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Тегеран блокирует Ормузский пролив, США - порты Ирана

Война с Ираном началась 28 февраля с ударов США и Израиля по иранской территории. Тегеран ответил атаками на Израиль, ряд государств Персидского залива и американские объекты в регионе. В начале апреля вступило в силу перемирие, но с тех пор урегулирование конфликта не продвинулось.

Единственный раунд переговоров прошел 11 апреля в Пакистане и завершился безрезультатно. Стратегически важный Ормузский пролив по-прежнему фактически заблокирован иранскими военными, тогда как США со своей стороны продолжают морскую блокаду иранских портов.

Трамп уведомил Конгресс о завершении войны с Ираном

Президент США считает войну с Ираном завершенной, о чем он 1 мая уведомил Конгресс страны. В этот день истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение военного конфликта с Ираном. "Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", - указано в письме Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли.

При этом в своем письме американский президент также дал понять, что де-факто война еще далека от завершения. "Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной", - говорится также в письме Трампа.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае "неизбежной военной необходимости". Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Трамп поручил готовиться к длительной морской блокаде Ирана, рассчитывая задушить его экономику через ограничение нефтяного экспорта.