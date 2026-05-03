Внимание, по Таллину разгуливает медведь 0 331

В мире животных
Дата публикации: 03.05.2026
BNS
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь

Пыхьяская префектура предупреждает о медведе, который может разгуливать в таллиннском районе Хааберсти.

В ночь на воскресенье, около 1:45, полицейский патруль заметил медведя в Таллинне в районе улицы Астангу. Вместе со спасателями немедленно приступили к прочесыванию окрестностей, также был запущен дрон, однако зверя найти не удалось. Предположительно, медведь может передвигаться в окрестностях улиц Астангу и Тяхеторни или в районе болота Харку. Полиция просит жителей быть осторожными при передвижении в этих районах.

«Дикое животное может вести себя непредсказуемо, особенно в непривычной для него городской среде. По возможности мы рекомендуем избегать прогулок в этом районе. Встретив медведя, держитесь от него на расстоянии, избегайте зрительного контакта и отступайте, пятясь назад и не производя шума», – сказал полевой руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Герт Трумм.

Полиция просит сообщать о появлении медведя по номеру Центра тревоги 112.

