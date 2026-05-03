Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini

Дата публикации: 03.05.2026
Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз заявила, что в одном из штатов как минимум 14 тысяч получателей продуктовых талонов владеют люксовыми автомобилями. По её словам, среди них — тысячи владельцев Tesla, а также Porsche и даже Lamborghini, что ставит под сомнение эффективность системы поддержки.

Большинство получателей талонов из указанной категории водили Tesla — 2098, ещё 141 — Porsche, а 11 — Lamborghini. По данным министерства, в демократических штатах ситуация с раздачей льгот состоятельным людям за счёт налогоплательщиков может иметь ещё более массовый характер. SNAP позволяет покупать продукты в самых дорогих магазинах за счёт налогоплательщиков. Особенно активно программу используют мигранты из стран третьего мира.

Ранее СМИ сообщали, что миллионер из Миннесоты оформил социальную карту EBT (продуктовые талоны), получил по ней тысячи долларов и покупал на них стейки и лобстеров.

«История с миллионером из Миннесоты показала масштабы неэффективности социальной системы США. Он оформил продуктовые талоны — американскую социальную карту EBT, смог получить 6 000 долларов и начал покупать стейки филе-миньон в дорогих ресторанах и лобстеров», — писала Banksta.

Миллионер заявил, что так повышал осведомленность общественности для борьбы с мошенничеством.

История усиливает дискуссию о контроле за социальными выплатами в США и рисках злоупотреблений. Вопрос о том, кто на самом деле нуждается в помощи, становится всё острее, а власти могут столкнуться с давлением ужесточить проверки и пересмотреть правила распределения льгот пишет bb.lv.

Светлана Зубова
