Латвийские пляжные волейболистки Анастасия Самойлова и Тина Граудиня в проходящем в Бразилии турнире уровня «Elite 16» профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) в Бразилиа в субботу вышли в полуфинал.

Граудиня и Самойлова, посеянные под вторым номером, в четвертьфинале со счётом 2:1 (23:21, 19:21, 15:8) обыграли немецкую пару Сандра Иттлингер / Анна-Лена Грюн (9).

В полуфинале соперницами латвийской пары станут посеянные под третьим номером итальянки Валентина Готтарди и Река Тота.

Граудиня и Самойлова выиграли все матчи в своей группе, а в первом раунде плей-офф победили бразильский дуэт Тамела Кораделло / Виктория Лопес (5) со счётом 2:0 (22:20, 21:18).

Ранее сообщалось, что Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс также вышли в полуфинал мужского турнира.

В плей-офф выходят по три лучшие команды из каждой группы.

В рейтинге BPT соревнования уровня «Elite 16» являются высшими, затем идут «Challenge», а затем «Futures».