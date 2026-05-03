По распоряжению генерального прокурора Армина Мейстерса проверку в связи с использованием премьер-министром Эвикой Силиней VIP-зала аэропорта во время ее пребывания за границей проведет Генеральная прокуратура.

В середине апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) сообщило, что проверит утверждения бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса об использовании для нужд премьера VIP-зала в аэропорту Амстердама, а также о том, что бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери.

В БПБК агентству ЛЕТА подтвердили, что в соответствии с распоряжением генерального прокурора проверку в связи с использованием VIP-зала Силиней проведет Генпрокуратура. Согласно распоряжению генпрокурора, БПБК направило полученную в ходе проверки информацию в Генпрокуратуру.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что проверка продолжается.

Как сообщалось, пребывание Силини, ее советницы Иевы Зиберги и сопровождающего телохранителя в VIP-зале аэропорта Амстердама по пути в США и обратно в марте 2024 года обошлось в 4184 евро, включая налог на добавленную стоимость, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении агентства ЛЕТА документы.

VIP-услуги были использованы 10 и 15 марта, и за оба раза был выписан один счет, который Госканцелярии выставило посольство Латвии в Нидерландах. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтиня, и он был оплачен 19 апреля.

В Госканцелярии агентству ЛЕТА подтвердили использование VIP-зала, указав, что это было обосновано соображениями протокола и безопасности. Расходы Госканцелярии на премьер-министра и руководителя бюро составили более 3100 евро в общей сумме, в то время как расходы на сопровождающее лицо из службы безопасности покрыло соответствующее ведомство.

Также сообщалось, что бывший директор Госканцелярии Янис Цитсковскис упрекает Силиню в необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама.

Цитсковскис рассказал, что неоднократно указывал на недопустимость необоснованных трат и отказался оплачивать полученный за VIP-услуги счет, но был отстранен от должности, и позже оплату счета утвердило уже другое должностное лицо.

Цитсковскис добавил, что похожим образом бывший премьер Кришьянис Кариньш требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что не было законно.

В свою очередь, Силиня в "Twitter" указала, что, учитывая текущие судебные разбирательства, в том числе уголовный процесс, в котором обвиняется Цитсковскис, его высказывания следует расценивать как тактику защиты.

Премьер-министр подчеркнула, что утверждения Цитсковскиса не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность обратиться в суд по поводу клеветы.

На вопрос, использует ли она VIP-залы аэропортов при исполнении обязанностей премьер-министра, Силиня в передаче "900 секунд" на TV3 ответила, что высокопоставленным должностным лицам такая привилегия полагается в соответствии с нормативными актами. Такой порядок существует во всем мире, и, по ее мнению, это нормально.