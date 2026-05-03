В индийском штате Керала слон устроил погром во время храмового праздника, в результате чего погиб человек.

В индийском штате Керала слон устроил погром во время храмового праздника, в результате чего погиб человек, сообщает The Sun.

Животное привезли к индуистскому храму для участия в торжествах, однако в какой-то момент слон вышел из-под контроля, сорвался с цепей и начал крушить автомобили и окружающие объекты. По данным издания, беспорядки продолжались около двух часов, пока полиция и местные жители пытались успокоить животное.

Жертвой стал 40-летний мужчина по имени Вишну, который, как отмечается, сам доставил слона в храм. Ещё один человек получил травмы и был госпитализирован. Слона усмирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем.