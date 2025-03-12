В Елгаве во время обыска обнаружено более 20 млн нелегальных сигарет

В ходе обыска в Елгаве сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 20 млн нелегальных сигарет, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Рута Страутниеце.

Хранилище нелегальных табачных изделий находилось в одном из ангаров в Елгаве. Среди обнаруженных в ходе обыска сигарет были также табачные изделия с белорусскими акцизными марками и без маркировки.

Полиция задержала двух человек - мужчин 1991 и 1959 года рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом табачных изделий.

Один из задержанных заключен под стражу, а ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.