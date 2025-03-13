Латвийский флот пополнился новым подарком из США

Сегодня Соединенные Штаты передали в дар Национальным вооруженным силам (НВС) в Лиепае новый катер для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Длина новой лодки составляет девять метров, а максимальная скорость достигает 39 узлов. Министерство обороны подчеркивает, что это станет существенным дополнением к Эскадре противоминной обороны ВМС Латвии, которая будет оказывать поддержку в обследовании затонувших во время Второй мировой войны кораблей, а также в транспортировке и уничтожении неразорвавшихся боеприпасов.

Пожертвование включает обучение, судовое оборудование и запасные части на сумму около 500 000 долларов США. Пожертвование стало возможным благодаря финансированию Министерства обороны США.

В ходе торжественного мероприятия состоялась демонстрация лодки — прогулка и возможность осмотреть уже вывезенные боеприпасы.

Латвия и США сотрудничают в рамках программ военной помощи уже более 20 лет. Значительный вклад в развитие ВВС внесли США: только в прошлом году поддержка США в сфере оборонного сотрудничества достигла 82 млн долларов США, или около 75,1 млн евро.