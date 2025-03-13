Как Кровавое Полнолуние 14 марта 2025 повлияет на знаки зодиака

Лунное затмение вместе с Полнолунием напомнят тебе о кармических долгах из прошлого, от которых будет не так уж просто отделаться, и заставят тебя узнать правду, от которой ты долгое время так старательно бежала. Как пережить это время и что нужно сделать, чтобы как можно быстрее привыкнуть к новой реальности?

Овны ощутят четкую потребность наконец наладить свой режим и выделять больше времени на отдых. Нужно обязательно сделать это, и если ты не хочешь столкнуться с эмоциональным истощением, пора уделить время себе любимой!

Тельцам захочется почувствовать себя счастливыми, и если для этого необходимо будет избавиться от какой-то дополнительной рабочей задачи, которая приносит деньги, земной знак будет готов пойти и на этот рискованный шаг.

Близнецы во время Полнолуния смогут найти точку опоры, которая позволит им твердо стоять на ногах. Кажется, что воздушный знак понял, чего именно хочет от жизни, и наконец готов составить план, а не просто действовать в хаотичном порядке.

Раки столкнутся с необходимостью оставить прошлое в прошлом. Вероятно, что 14 марта 2025 года им предстоит попрощаться с человеком, который уже долгое время тянет их на дно.

Львам советуем быть аккуратнее с финансами. Излишняя расточительность может отразиться на жизни знака зодиака куда больше, чем он мог себе представить. Так что завяжи с необдуманными тратами хотя бы на один день, поверь, так будет лучше.

Девы, в чьем знаке пройдет Полнолуние, тоже не смогут расслабиться, потому что их начнет «штормить». Захочется снести привычный распорядок до основания, полностью изменить свою жизнь и наконец перейти от стадии планирования к решительным действиям.

Весы могут осознать, что-то, чего они так долго добавились, совершенно их не радует и вообще «не то пальто». Отчаиваться не стоит, а вот быстренько пересмотреть свои приоритеты, чтобы начать двигаться в нужном направлении, можно и даже нужно.

Скорпионы уверенно сконцентрируются на одной цели, которая теперь будет иметь первоочередное значение, и почти сразу преуспеют в том, за что взялись.

Стрельцы начнут осваивать новый путь, который приведет их к серьезным переменам. И не исключено, что они будут кардинальными. Кто-то может развестись с супругом, а кто-то сменит сферу деятельности на ту, которая будет кардинально отличаться от привычной.

Козерогам в Полнолуние захочется чего-то новенького. Будь то смена имиджа или места жительства, все подарит особое удовлетворение и замотивирует работать еще больше и в несколько раз усерднее.

Водолеям предстоит выход из зоны комфорта, даже если они в нее еще не заходили. 14 марта 2025 года ты увидишь, почему опасаешься двигаться вперед, навсегда попрощаешься с мешавшим тебе страхом и наконец сделаешь решительный шаг к тому, чтобы заполучить желаемое.

Рыбы могут резко поменять свое окружение, и это пойдет им на пользу. Не исключено, что водный знак зодиака застрял в своем мирке, просто не позволяя ему расшириться, а себе — обрасти полезными связями.

Источник: thegirl