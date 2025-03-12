На экране артист перевоплощался в гениальных злодеев, но в реальности был отзывчивым и искренним человеком. О личной жизни Андрея Панина ходило много слухов, но еще больше взволновала общественность новость о его неожиданной смерти.

Путь Андрея Панина к славе был долог и тернист, но даже получая за первые работы копейки, он не думал бросать актерскую профессию. Целеустремленность и самоотверженность артиста окупились сполна: после картины «Мама, не горюй» и выхода сериала «Бригада» на него обрушились популярность и любовь зрителей.

Актер оставался востребованным до конца дней. Он сыграл бы еще десятки ярких ролей, если бы не ушел из жизни столь неожиданно и рано. 6 марта 2013-го Андрей Владимирович скончался в собственной квартире. Согласно официальному заключению следствия, 50-летний артист погиб в результате несчастного случая. Но и сегодня поклонники и друзья Панина сомневаются в этой версии, полагая, что его могли убить. Где же правда?

В 2013-м востребованный актер работал над проектами «Шерлок Холмс» и «Гетеры майора Соколова», где снимался в главных ролях. Супруга отмечала, что почти девять месяцев артист провел в Петербурге, вживаясь в образ доктора Ватсона — нужно было постараться, чтобы сделать его непохожим на героя Виталия Соломина. Тем не менее Наталья Рогожкина подчеркивала: в каждый выходной муж приезжал в Москву к ней и детям.

Стремлению чаще видеться с семьей противоречила другая черта Панина: после тяжелых нагрузок на съемках он любил побыть в одиночестве, закрыться в доме на Балаклавском проспекте, отдыхать, читая книги. «Ключи у меня от этой квартиры всегда были. Когда Андрей с женой Наташей приобрели рядом новое жилье, эти апартаменты пустовали. И Панин предложил использовать свободную жилплощадь для хранения нашего инвентаря — монтажки, обработанных материалов», — пояснял друг и партнер актера по компании «Парус» Геннадий Русин.

Именно в этой обычно пустующей квартире Русин обнаружил друга 7 марта 2013-го. Геннадий решил заглянуть в дом, так как Панин не отвечал на звонки несколько дней. Страшная картина еще долго не выходила у бизнесмена из головы: разбросанные вещи, бездыханное тело артиста... Началось расследование обстоятельств гибели Андрея Владимировича. Официальной версией оперативников стал несчастный случай, смерть в результате кровопотери от черепно-мозговой травмы.

Заключение следствия выглядело логичным: по данным экспертизы, незадолго до трагедии актер пил алкоголь, в нетрезвом состоянии он мог неудачно упасть и удариться головой, после чего запаниковал и начал беспорядочно передвигаться по комнате — это объясняет, почему вещи были разбросаны. Из-за физической активности усилилось кровоизлияние, что и стало причиной смерти.

Однако друзья не верили в несчастный случай да и не считали, что Андрей Владимирович имел серьезные проблемы со злоупотреблением спиртным. «Да, у него бывали запои. Но к алкоголю он относился скорее как к чему-то для души, — пояснял оператор Игорь Гринякин. — И при этом был внимателен к телу: не курил и правильно питался — ел только свежие продукты, не пил растворимый кофе. Каждый день занимался гимнастикой».

Особенно много сомнений возникло у Русина: оперативники убеждали его, что входная дверь была заперта изнутри, а значит, Панин находился в квартире один, и посторонние не могли нанести ему травмы. Наружные камеры наблюдения не зафиксировали появления незнакомцев у дома, впрочем, у пожарной лестницы видеооборудование не устанавливали. Следов насилия на теле умершего не нашли, если не считать странных ссадин и царапин на руках...

«Дверь была закрыта не на щеколду, а на ключ, которым можно было запереть и снаружи. Все эти вопросы я задавал следователю. Никогда они не убедят меня, что гибель Андрюши — случайность, и не стоит искать третьих лиц в этой трагедии. Нужно было видеть тот кошмар, который творился в квартире. И я понимаю, что Панин — талантливый человек, но только он не мог так талантливо сам себя убить», — заключил Русин. Друзья предполагали, что Андрей Владимирович мог познакомиться с кем-то на улице, привести сомнительных людей в дом, а во время бурного застолья — поссориться с ними со всеми вытекающими последствиями. «Он всегда избегал конфликтов, никогда не лез на рожон, — отмел подобную версию Геннадий. — Но в то же время с кем-то обниматься, а тем более выпивать — Панин до такого панибратства никогда не опустился бы. То, что в тот день до него могли докопаться, — только мои предположения. Ну и о том, что в квартире между Паниным и еще кем-то возник конфликт, говорит характер травм, которые нанесли актеру. Все они были не смертельны. Просто их оказалось слишком много. И время было упущено».

Необычным показалось другу артиста и то, что в квартире нашли несколько бутылок водки: Панин предпочитал красное вино. Еще один подозрительный момент — перевернутое съемочное оборудование. Андрей Владимирович аккуратно относился к инвентарю и старался вообще не трогать его.

Но если это было убийство, то каков мотив? Бытовала версия о личной неприязни преступника к актеру и, конечно, финансовый интерес. «У него была принципиальная позиция: он никогда не брал и сам не давал в долг, — утверждал Русин. — Однажды я предложил ему взять кредит на один проект. Он тогда жестко отказался: «Геныч, никогда не обращайся ко мне с подобной просьбой».

Вероятно, мы так никогда не узнаем, что именно случилось 6 марта 2013-го. Следственный комитет закрыл дело Андрея Панина «за отсутствием события преступления». Гадать о причинах гибели артиста родственники не видят смысла: все равно никто не вернет им близкого человека. Утешением для друзей и поклонников остается творческое наследие Панина — его фильмы, рисунки, награды. Последнюю «Нику» за роль в картине «Искупление» актеру присудили посмертно.