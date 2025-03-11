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Правительство Латвии утвердило правила обыска и удержания детей в школах страны 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Правительство Латвии утвердило правила обыска и удержания детей в школах страны

Сегодня на заседании Кабинета министров принят единый порядок досмотра личных вещи школьников, а также ограничение их передвижения.

Ниже приведены детали инструкции, разработанной Министерством образования и науки.

Если учитель или ученик узнает, что другой ученик принес опасные вещества или предметы, он должен незамедлительно сообщить об этом диреккторы школу или уполномоченном улицу.

После получения сигнала руководитель школы или его уполномоченное лицо принимает решение об ограничении передвижения школьника, а также требует предъявить и проверить его личные вещи.

Данное решение сообщается школьнику и его родителям с объяснением сути ограничения передвижения (с указанием места нахождения). После чего обучающемуся предлагается предъявить свои личные вещи.

Директор школы в присутствии как минимум еще одного педагога проверяет личные вещи школьника. При этом разрешено проводить видео- и/или аудиозапись.

Если при обыске найдут опасные вещества или предметы, требуется сообщить об этом в муниципальную полицию или Государственную полицию, а также родителям ученика.

Кроме того, обеспечивается изъятие и хранение найденных у школьника опасных веществ и предметов, а также контроль до прибытия муниципальной полиции или Государственной полиции.

По результатам обыска составляется акт. В акте указываются:

  • название образовательного учреждения;
  • дата, время и место проведения проверки;
  • имена и фамилии сотрудников образовательного учреждения, участвовавших в проверке;
  • имя и фамилия ученика;
  • цель проведения проверки;
  • способ документирования проверки (если проверка документировалась с помощью видеозаписывающего или аудиозаписывающего устройства);
  • выявленные факты во время проверки;
  • дальнейшие действия;
  • мнение обучающегося;
  • подписи сотрудников.

Обучающийся (за исключением детей дошкольного возраста) подтверждает ознакомление с актом своей подписью, а также вправе добавить к акту дополнительную информацию.

Если школьник не соглашается предъявить свои личные вещи для проверки, директор школы вправе удерживать его до приезда муниципальной или Государственной полиции.

#образование #обыск
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    12-го марта

    Как это по латышки, уже со школы стукачей растить! А если увидел и не доложил, что в таком случае, расстрел в школьном дворе?.. Везде угрозу видят и сговор, это уже параноидальное поведение!

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