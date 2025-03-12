Поножовщина и разбитые машины – в Екабпилсе действует банда

В Екабпилсе, в районе улицы Киегелю, обострились проблемы с конфликтными жителями из социально неблагополучных семей, проживающими в квартирах, выделенных самоуправлением.

Как сообщает 360TV, к агрессивным персонажам регулярно приходят бывшие заключенные из соседней тюрьмы.

Поведение компании в последние месяцы вызвало у жителей близлежащих районов опасения за свою безопасность.

По словам местных жителей, этот район Екабпилса буквально захвачен цыганами. Там они действуют как банда — конфликтуют с окружающими, устраивают скандалы, выбрасывают мусор из окон, а несколько дней назад жестоко избили человека, которого доставили в больницу.

«Ночью раздаются всевозможные звуки — крики, что-то ломается, что-то бьется. У нас здесь припаркована машина, и ее зеркала часто разбиты. В прошлом году у нашей двери здесь ударили ножом человека», — рассказывает местная жительница Мудите.

Сиротский суд и социальные службы также участвуют в работе с неблагополучными семьями, а многоквартирные дома ежедневно проверяются полицией. Чтобы контролировать ситуацию, почти на каждом углу здания были установлены камеры видеонаблюдения, а также снесены несколько трущоб, что сократило количество мест скопления людей.

Приходит женщина с подбитым глазом, рассказывая, что указала ребенку за то, что он мочился на лестничной площадке, сосед за это набросился на с палкой.

«Там такая ситуация...», — поясняет Райвис Рагайнис, председатель местной краевой думы.

И самоуправление, и полиция стараются помогать местным жителям, но какой-то определенной стратегии решения проблемы банды ни у кого нет.