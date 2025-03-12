Хулиган изгадил новый электропоезд «ViVi»; жителей просят о помощи

Вечером 9 марта некий мужчина не смог спокойно добраться до своего места назначения, решив, что ему просто необходимо оставить свой след в новом поезде «ViVi», сообщают в компании.

Мужчина, попавший на видео, обмазал сиденье белой краской, а сам вышел из вагона в Скривери.

«К сожалению, кондуктор не успел вызвать полицию, получив видеозапись от другого пассажира. Если вы узнали этого человека, пожалуйста, сообщите в государственную полицию!», - призывают представители «ViVi» в социальных сетях.

9.marta vakarā kāds huligāns nespēja aizbraukt līdz Aizkrauklei, nesavaldījis rokas. Viņš atstāja uzrakstus un izkāpa Skrīveros. Diemžēl konduktors policiju izsaukt nepaspēja pēc video fiksācijas saņemšanas no cita pasažiera

Ja atpazīsti šo personu, lūdzu,informē Valsts policiju! pic.twitter.com/WIlFBu3TeC — Vivi - Vienā vilcienā (@ViviVilciens) March 12, 2025

На видео видно, как мужчина пишет белым маркером на спинке сиденья, на котором он сидит, а последние кадры видео, показывают, что он крайне доволен тем, что сделал.

«Vivi Latvija» призывает всех, у кого есть какая-либо информация об инциденте, обратиться в государственную полицию.