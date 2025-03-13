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Не могут поделить Джастина: Хейли Бибер продолжает конфликтовать с Селеной Гомес 0

Lifenews
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
А когда-то были подружки, не разлей вода.

А когда-то были подружки, не разлей вода.

"Эта вся история была сфабрикована", - утверждает нынешняя жена канадца.

Хейли Бибер ответила на ролик, в котором предполагается, что у нее есть конфликт с Селеной Гомес. В посте пользователь TikTok по имени Кортни утверждала, что Хейли «лайкнула» одно из их предыдущих видео с критикой Гомес и ее жениха Бенни Бланко. Видео высмеивало фотографии из недавней съемки пары для интервью в журнале. В посте автор выложила фото пары и подписала: «Я искренне не могу решить, какая хуже», намекая на провальную съемку.

Представитель Хейли опроверг это заявление. «Этого никогда не происходило», — сказал представитель Хейли изданию Us Weekly. «Эта вся история была сфабрикована создателем контента, который пытается нажиться на устаревших слухах», — заявил он.

Кортни приложила скриншот уведомления с лайком в качестве доказательства. «Сама Хейли Бибер лайкнула мой TikTok», — сказала Кортни в видео. «Не обязательно нападать на меня в комментариях, это была шутка», — решила она сбавить градус напряжения.

Напомним, Хейли публично выражала поддержку Гомес, которая встречалась с ее теперь уже мужем Джастином Бибером время от времени с 2010 по 2018 год, несколько раз в прошлом. В сентябре 2018 года Джастин и Хейли в Нью-Йорке, а год спустя отпраздновали это событие на более крупной церемонии в Блаффтоне, Южная Каролина.

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