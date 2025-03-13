Предвестник диабета: опасная привычка

Диабет является очень распространенным заболеванием и всегда входит в списки наиболее частых причин преждевременной смертности из-за своего коварства.

Ведь проблема данного заболевания в том, что развивается оно практически незаметно для человека, все это время наносят организму большой вред, планомерно его разрушая со средины.

Впрочем, по некоторым показателям развитие диабета второго типа все же можно определить на ранней стадии, о чем недавно рассказал врач Пол Макардл на страницах британского издания.

По словам специалиста, явным свидетельством развития болезни может быть один вечерний «ритуал». Речь идет о резко появившемся желании выпить стакан воды перед сном.

Также говорить о начальной стадии болезни могут участившиеся позывы к мочеиспусканию из-за активизации работы почек для выведения лишней глюкозы из крови.

Источник: prozoro.net