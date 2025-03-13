Как правильно размножать гладиолусы?

Клубнелуковицы живут и дают хорошо цветущие растения не более 4-5 лет, несмотря на то что ежегодно замещаются. Как правило, у пятилетних луковиц наступает старение. После того как клубнелуковицы из высокоокруглых превратятся в плоские - репчатые с неровным донцем, необходимо заменить их клубнелуковицами, выращенными из деток. В противном случае они погибают во время хранения или, что еще хуже, после посадки в грунт. Чтобы быстрее размножить ценный сорт, клубнелуковицу можно разделить на части с 1-2 почками и частью донца. Срезы припудривают угольным порошком, подсушивают и сажают дольки на гряды. Таким образом можно получить 3-4 растения, а затем столько же замещающих клубнелуковиц.

У сортов, которые образуют мало деток, луковицу можно делить или сажать вверх донцем - при такой посадке, т. е. почками вниз, рекомендуется выламывать центральный росток. Для получения молодых продуктивных клубнелуковиц необходимо детку высевать ежегодно.

Семенное размножение используют в селекции гладиолусов при создании новых сортов, так как признаки исходного сорта при этом не сохраняются.