88-летний Николай Дроздов в последние годы борется с тяжелым недугом, на публике он появляется редко, да и работать не спешит. Недавно стало известно, что телеведущий и вовсе завершил карьеру.

Последние пару лет новости о Николае Дроздове появляются не самые приятные. То он упал и получил травму, то столкнулся с коронавирусом, то госпитализирован в клинику для обследования. Многие надеялись, что легенда «В мире животных» вернется, но этого, увы, не случится.

Как сообщают инсайдеры, 88-летний Николай Николаевич завершил свою телевизионную карьеру из-за развившейся верминофобии на фоне онкологического заболевания. «Он забаррикадировался в квартире из-за панического страха подцепить инфекцию», — говорит источник.

Сейчас для него любой контакт с внешним миром — это потенциальная угроза подцепить очередную заразу. Поэтому он тактично отказывается от встреч, съемок, корпоративов и дружеских посиделок даже за большие деньги. На улицу мэтр тоже выходит крайне редко.

«Со слов наших источников, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на его организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от любых коммерческих предложений (боится заразиться от заказчиков), живет исключительно на пенсию вместе с любимой супругой», — говорят инсайдеры.

К слову, с врачами знаменитый ведущий контактирует исправно. Еще недавно ему кололи гормоны, он следил за показателями и питанием, а также поддерживал баланс белка.