Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Куда исчез «главный по миру животных» Николай Дроздов? Грустная история 2 2342

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда исчез «главный по миру животных» Николай Дроздов? Грустная история

88-летний Николай Дроздов в последние годы борется с тяжелым недугом, на публике он появляется редко, да и работать не спешит. Недавно стало известно, что телеведущий и вовсе завершил карьеру.

Последние пару лет новости о Николае Дроздове появляются не самые приятные. То он упал и получил травму, то столкнулся с коронавирусом, то госпитализирован в клинику для обследования. Многие надеялись, что легенда «В мире животных» вернется, но этого, увы, не случится.

Как сообщают инсайдеры, 88-летний Николай Николаевич завершил свою телевизионную карьеру из-за развившейся верминофобии на фоне онкологического заболевания. «Он забаррикадировался в квартире из-за панического страха подцепить инфекцию», — говорит источник.

Сейчас для него любой контакт с внешним миром — это потенциальная угроза подцепить очередную заразу. Поэтому он тактично отказывается от встреч, съемок, корпоративов и дружеских посиделок даже за большие деньги. На улицу мэтр тоже выходит крайне редко.

«Со слов наших источников, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на его организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от любых коммерческих предложений (боится заразиться от заказчиков), живет исключительно на пенсию вместе с любимой супругой», — говорят инсайдеры.

К слову, с врачами знаменитый ведущий контактирует исправно. Еще недавно ему кололи гормоны, он следил за показателями и питанием, а также поддерживал баланс белка.

Читайте нас также:
#медицина #пенсионеры #пандемия #онкология #знаменитости #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
5
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео