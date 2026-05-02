По большому счету самый простой ВНЖ Дубай начал предлагать не только россиянам, но и жителям любой страны, включая Латвию.

Что значит - самый простой способ получить ВНЖ в Дубае?

Здесь отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения двухлетнего вида на жительства — сообщается на странице Земельного департамента Дубая.

Ранее для получения инвестиционного ВНЖ требовалось приобрести в Дубае недвижимость минимум на 750 тысяч дирхам (более 15 миллионов рублей или около 170 тысяч евро).

Почему сейчас принят такой закон - остается только догадываться... Как и о том, жители какой страны постараются им воспользоваться...

Нужны ли были эти деньги Латвии? Да, зачем...