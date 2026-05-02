Окликание предков. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 3 мая? 0 1058

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
3 мая 2026 года чтится память преподобного Феодора Трихины. В народе этот день носит название Окликание предков.

Этот день имеет традиции, сходные с Радоницей. В этот день очень уместно посетить могилы предков и подать записки в церкви на помин их души.

О чем вспоминают в Церкви 3 мая 2026 года

Точно неизвестно, когда родился Феодор Трихина и сколько прожил этот святой. Но очевидно, что он родился в знатной и богатой семье в Константинополе.

Совсем юным человеком он понял, что хочет посвятить свою судьбу Богу и ушел в монастырь. Он стал жить в пустынной обители во Фракии (это историческая область на Балканском полуострове). Феодор очень строго относился к своей жизни. Он никогда не переставал поститься, носил из одежды только колючую власяницу (грубый костюм из козьей шерсти) на голое тело. Именно потому он имел прозвище Трихина (Власяничный). Позже это им получил и монастырь, где он подвязался.

Уже при жизни он славился чудесами. А после смерти мощи его остались нетленными, более того — из его тела потекло миро, которое, будучи собранным в посудины, излечивало многие болезни и изгоняло нечистых духов.

Смысл праздника

Этот день напоминает о том, что постоянное и неукоснительное служению Господу приносит добро и самому верующему человеку.

Жертвовать на освящение нужно только от чистого сердца

Что можно делать 3 мая 2026 года

Принято ходить в храм, подавать поминальные записки.
Прекрасно посещать кладбище.
Хорошо приготовить богатый стол и пригласить на обед родных.
Важно приготовить горячие блюда.

Что нельзя делать 3 мая 2026 года

Нельзя плохо говорить об умерших.
Нельзя ловить рыбу.
Запрещено ссориться с кем бы то ни было.

Что можно есть 3 мая 2026 года. Постные правила

Принято готовить побольше вкусной еды. Обязательно на обед поесть горячее.

