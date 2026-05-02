Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чехия дала разрешение на полёт человеку, перед которым Латвии закрыла свое небо 1 987

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чехия дала разрешение на полёт человеку, перед которым Латвии закрыла свое небо

МИД Чехии сообщил, что Прага выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его поездки в Москву до 9 мая, сообщает издание Novinky.

Ранее СМИ сообщали, что Чехия запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву, куда он отправится, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе.

Однако Министерство иностранных дел Чехии заявило, что МИД без задержки выдало разрешение на пролет и что утверждение газеты не соответствует действительности.

"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", – сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго. "Заявления о "запрете" являются ложными", – добавил он.

Чехия, по словам пресс-секретаря, не присоединилась к числу стран, запретивших Фицо пролет над своей территорией. Такое решение приняли Латвия, Эстония, Литва и Польша.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Фицо писали, что глава правительства Словакии решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, но не отказался от своей поездки в Россию. Он собирается возложить цветы к мемориалу Неизвестного солдата, расположенному у стен московского Кремля.

Читайте нас также:
#Чехия #Латвия #дипломатия #Словакия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео