Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией Белого дома.

По данным издания, в Вашингтоне обсуждают вариант использования «кинетической силы», но параллельно пытаются добиться от Гаваны экономических уступок. Речь идёт о приватизации государственных предприятий, расширении доступа к интернету, привлечении иностранных инвестиций, а также о закупках американских энергоносителей. Источник отмечает, что США готовы добиваться изменений постепенно, не обязательно настаивая на немедленной смене власти.

На позицию администрации влияет и внутренняя политика. Кубинская диаспора во Флориде, значительная часть которой поддерживает Трампа, усиливает давление на Белый дом с требованием жёстких мер против кубинских властей. В то же время собеседник Politico называет этот фактор «палкой о двух концах», отмечая, что давление на режим продолжается десятилетиями и не всегда даёт результат.

В последние месяцы Трамп неоднократно заявлял о планах заняться Кубой после завершения военной операции против Ирана. Он допускал возможность быстрого установления контроля над островом, а также подписал указ о введении новых санкций против кубинских чиновников. По данным СМИ, Пентагон также рассматривает сценарии военных действий на случай соответствующего решения президента.

Ранее Дональд Трамп, выступая во Флориде, в шутливой форме допустил, что США могут «практически немедленно» установить контроль над островом, в том числе с использованием авианосца. Эти слова прозвучали на фоне расширения санкций против кубинских властей и обсуждения дальнейших шагов Вашингтона в регионе.