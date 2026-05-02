Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда США нападет на Кубу? Мнение экспертов 2 352

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда США нападет на Кубу? Мнение экспертов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения военной силы против властей Кубы, однако основной упор по-прежнему делает на дипломатические методы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией Белого дома.

По данным издания, в Вашингтоне обсуждают вариант использования «кинетической силы», но параллельно пытаются добиться от Гаваны экономических уступок. Речь идёт о приватизации государственных предприятий, расширении доступа к интернету, привлечении иностранных инвестиций, а также о закупках американских энергоносителей. Источник отмечает, что США готовы добиваться изменений постепенно, не обязательно настаивая на немедленной смене власти.

На позицию администрации влияет и внутренняя политика. Кубинская диаспора во Флориде, значительная часть которой поддерживает Трампа, усиливает давление на Белый дом с требованием жёстких мер против кубинских властей. В то же время собеседник Politico называет этот фактор «палкой о двух концах», отмечая, что давление на режим продолжается десятилетиями и не всегда даёт результат.

В последние месяцы Трамп неоднократно заявлял о планах заняться Кубой после завершения военной операции против Ирана. Он допускал возможность быстрого установления контроля над островом, а также подписал указ о введении новых санкций против кубинских чиновников. По данным СМИ, Пентагон также рассматривает сценарии военных действий на случай соответствующего решения президента.

Ранее Дональд Трамп, выступая во Флориде, в шутливой форме допустил, что США могут «практически немедленно» установить контроль над островом, в том числе с использованием авианосца. Эти слова прозвучали на фоне расширения санкций против кубинских властей и обсуждения дальнейших шагов Вашингтона в регионе.

Читайте нас также:
#США #санкции #Дональд Трамп #интернет #дипломатия #Куба #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео