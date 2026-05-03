И если желтые (для пластика, бумаги и картона) еще куда ни шло, просто вид неэстетичный, то переполненные контейнеры для общего мусора, куда люди выбрасывают, в том числе, и пищевые отходы — это и запахи, и насекомые, уже проснувшиеся после спячки, и крысы, и вороны, которые этот мусор постоянно разбрасывают. Соседи это видят, возмущаются, но ничего не происходит. Кто в многоквартирном доме вообще обязан следить за вывозом мусора?! Читательница bb.lv».

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс:

– Согласно Обязательным правил Рижской думы «Об управлении бытовыми отходами на административной территории самоуправления государственного города Риги», обязанность содержать в порядке пункты раздельного сбора бытовых отходов и площадки для размещения контейнеров, подавать заявки оператору по управлению отходами на вывоз листвы и крупногабаритных отходов лежит на управляющем недвижимым имуществом (в данном случае многоквартирным домом).

Управляющий обязан заключить договор на утилизацию отходов многоквартирного жилого дома, а также обеспечить, чтобы количество контейнеров для отходов, их объём и график вывоза соответствовали фактической необходимости.

Также в Правилах РД предусматривается, что управляющий домом несёт ответственность за информирование жителей дома:

об актуальных графиках вывоза бытовых отходов,

об условиях и возможностях создания подземных или закрытых надземных площадок размещения контейнеров для бытовых отходов (если они еще не оборудованы),

о возможностях вывоза строительных отходов и/или крупногабаритных бытовых отходов, о порядке их вывоза и способах заказа соответствующих услуг.

Информация о предотвращении скопления бытовых отходов, о правильной сортировке бытовых отходов, а также о преимуществах раздельного сбора отходов должна предоставляться жильцам многоквартирного дома не реже одного раза в квартал: в счетах за коммунальные услуги, на информационных стендах дома и/или через электронные каналы связи.

P.S. Поскольку читательница в ходе разговора не смогла сообщить, кто является управляющим в ее доме и какая компания оказывает данному услуги по вывозу отходов, мы выяснили это сами. И отправили журналистский запрос с настоятельной просьбой решить проблему переполненных контейнеров как можно скорее.

Антисанитария в принципе неприемлема, а в условиях наступления тепла – особенно.