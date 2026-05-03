Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижане утопают в мусоре – куда жаловаться 1 826

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижане утопают в мусоре – куда жаловаться
ФОТО: LETA

«Пожалуйста, помогите! Контейнеры возле нашего дома постоянно стоят переполненные и никто их толком не вывозит.

И если желтые (для пластика, бумаги и картона) еще куда ни шло, просто вид неэстетичный, то переполненные контейнеры для общего мусора, куда люди выбрасывают, в том числе, и пищевые отходы — это и запахи, и насекомые, уже проснувшиеся после спячки, и крысы, и вороны, которые этот мусор постоянно разбрасывают. Соседи это видят, возмущаются, но ничего не происходит. Кто в многоквартирном доме вообще обязан следить за вывозом мусора?! Читательница bb.lv».

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс:

– Согласно Обязательным правил Рижской думы «Об управлении бытовыми отходами на административной территории самоуправления государственного города Риги», обязанность содержать в порядке пункты раздельного сбора бытовых отходов и площадки для размещения контейнеров, подавать заявки оператору по управлению отходами на вывоз листвы и крупногабаритных отходов лежит на управляющем недвижимым имуществом (в данном случае многоквартирным домом).

Управляющий обязан заключить договор на утилизацию отходов многоквартирного жилого дома, а также обеспечить, чтобы количество контейнеров для отходов, их объём и график вывоза соответствовали фактической необходимости.

Также в Правилах РД предусматривается, что управляющий домом несёт ответственность за информирование жителей дома:

  • об актуальных графиках вывоза бытовых отходов,

  • об условиях и возможностях создания подземных или закрытых надземных площадок размещения контейнеров для бытовых отходов (если они еще не оборудованы),

  • о возможностях вывоза строительных отходов и/или крупногабаритных бытовых отходов, о порядке их вывоза и способах заказа соответствующих услуг.

Информация о предотвращении скопления бытовых отходов, о правильной сортировке бытовых отходов, а также о преимуществах раздельного сбора отходов должна предоставляться жильцам многоквартирного дома не реже одного раза в квартал: в счетах за коммунальные услуги, на информационных стендах дома и/или через электронные каналы связи.

P.S. Поскольку читательница в ходе разговора не смогла сообщить, кто является управляющим в ее доме и какая компания оказывает данному услуги по вывозу отходов, мы выяснили это сами. И отправили журналистский запрос с настоятельной просьбой решить проблему переполненных контейнеров как можно скорее.

Антисанитария в принципе неприемлема, а в условиях наступления тепла – особенно.

Читайте нас также:
#мусор #экология
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
1
1
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео