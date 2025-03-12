Как стало известно ВЧК-ОГПУ, 28-летний сын бывшего советника президента Путина, известного российского экономиста Сергея Глазьева – Руслан Глазьев привлечен к субсидиарной ответственности по долгам своей компании. Он обещал разработку цифрового рубля и цифрового золота. В проекте участвовали Глазьев-старший.

Руслан Глазьев был совладельцем ООО «Тэйк Уинг», созданного в августе 2017 года. Подхватив тренд того периода, Take Wing позиционировала себя разработчиком высокотехнологичных блокчейн-платформ в финтехе, биотехе и блокчейн, занялась проектами цифрового рубля и цифрового золота. Ничего не успев создать, на экономическом факультете МГУ Руслан Глазьев с компаньонами провели открытую лекцию «Блокчейн от первого лица» . Затем Take Wing при поддержке Фонда содействия развитию экономического факультета МГУ провела хакатон в области блокчейн, смарт-контрактов, ICO и криптовалют, который открыл декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Содействие, оказанное МГУ стартапу молодого предпринимателя, можно объяснить тем, что в состав попечительского совета фонда входил и входит Сергей Глазьев. Компанию ему составляют другие известные выпускники факультета, включая нынешнего Министра обороны Андрея Белоусова.

Окончание непродолжительной активности организации Руслана Глазьева совпало с уходом в 2019 его отца с поста советника президента. За эти 2 года она успела не заплатить налоги, выплаты сотрудникам и подрядчику. Первое исполнительное производство появилось в октябре 2018 года. Потом их стало более 30.

Дело о привлечении Руслана Глазьева к субсидиарной ответственности по долгу ООО «Тэйк Уинг» было начато еще в конце 2023 года, но его рассмотрение постоянно откладывалось.

Несмотря на неудачу в арбитражных судах, Глазьевы не оставляет попыток испытать на прочность судебную систему, найти "входы". Желая избежать субсидиарной ответственности, 19 февраля представители "Тэйк Уинг" повторно подали заявление в Девятый арбитражный апелляционный суд о пересмотре дела. Однако, на этот раз параллельный судебный процесс остановить не удалось — 6 февраля Арбитражный суд Москвы за одно заседание привлек Руслана Глазьева и его партнера-однокурсника Александра Касацкого к субсидиарной ответственности по долгу их стартапа.

При этом уголовное дело, возбужденное в начале ноября прошлого года следственным управлением УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, до сих пор остается открытым. Формально дело заведено против неустановленных лиц, которые, якобы, подали подложные документы в арбитражный суд для взыскания задолженности с Тэйк Уинг. По версии возбудившего дело сотрудника, арбитражные суды некомпетентны в вопросах установления личности представителя и оценки документов. Примечательно, что расследование началось именно после того, как в отношении Руслана Глазьева было подано заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности.

Замглавы Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов сказал, что у Глазьева нет прямых властных полномочий в отношении криптобизнесменов, нет и доказанной взаимной выгоды; пока есть подозрения на продвижение интересов Take Wing в кулуарах:

— Проблема в том, что в России до сих пор не принят закон о лоббизме. Поэтому сфера непрозрачна, специальной ответственности нет. В таких условиях удобно продвигать интересы друзей и родственников — закон специально устроен для их выгоды. В случае Глазьева риторика про обход санкций с помощью крипторубля может оказаться неслучайной, если связанные с ним проекты получат прямые выгоды от нововведений. Чтобы снижать риски теневого лоббизма, нужно изменять систему: каждый чиновник должен декларировать круг связанных с ним компаний, а лоббисты регистрироваться государством.