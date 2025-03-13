Как правильно обрезать вишню и черешню?

При формировании и обрезке вишни учитывайте особенности роста и плодоношения кустовидных и древовидных сортов. Так как штамб у вишни часто повреждается от солнечных ожогов, морозобоин, деревья формируют с низким штамбом (30-40 см).

В кроне оставляют в качестве скелетных у кустовидных - 7-8 ветвей, у древовидных - 5-6; расстояние между ветвями - 8-15 см. Скелетные ветви во время формирования укорачивают только для соподчинения. Центральный проводник должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15-20 см. Ветви, растущие вверх, обрезкой на перевод направляют к периферии.

При обрезке избегают нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений не удаляют на кольцо, а укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений. Высоту деревьев целесообразно ограничить до 2-2,5 м.