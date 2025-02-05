Исследователи впервые в истории записали мозговую деятельность до и после смерти человека, пишет Фокус .

На протяжении долгих лет ученые пытались выяснить, что происходит с мозгом людей, когда они умирают, пишет DailyMail.

Недавно группа нейробиологов смогла впервые в истории зафиксировать активность мозга умирающего человека, который как оказалось, переживал так называемый "обзор жизни". Многие люди, пережившие околосмертный опыт, рассказывают, что в критический момент перед их глазами проносится вся жизнь. Именно этот момент удалось подтвердить научным путем.

Запись мозговых волн была сделана, когда 87-летний пациент перенес остановку сердца во время лечения эпилепсии. Устройство для мониторинга активности мозга, прикрепленное в тот момент к голове пациента, зафиксировало необычный всплеск.

К сожалению, сердце мужчины так и не удалось перезапустить, но нейробиологи записали 900 секунд активности мозга в момент смерти. Это позволило выяснить, что происходило за 30 секунд до и после того, как сердце пациента перестало биться.

Записи мозговых волн показали, что области мозга, ответственные за воспоминания, оставались активными.

"Создавая мозговые волны, участвующие в извлечении памяти, мозг может заново проигрывать воспоминания о важных событиях в жизни прямо перед смертью. Такие результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь", — говорит доктор Аджмал Земмар из Университета Луисвилля, штат Кентукки.

Как известно, пациент из Канады проходил лечение от эпилепсии, именно поэтому в момент смерти проводилась электроэнцефалография (ЭЭГ) для изучения мозговых волн, связанных с судорогами. Позже у пациента произошла остановка сердца, из-за чего он умер, но ЭЭГ все еще отслеживала работу его мозга. Это предоставило первые научные доказательства того, что происходит в мозге человека за несколько мгновений до смерти.

"Непосредственно перед и после остановки сердца мы увидели изменения в определенной полосе нейронных колебаний, как называемых гамма-колебаниях, а также в дельта-, тета-, альфа- и бета-колебаниях", — добавляет Земмар.

Мозговые колебания похожи на повторяющиеся паттерны электрических импульсов, что привычно для человеческого мозга. Разные типы мозговых волн отражают разные функции мозга и состояния сознания.

К примеру, гамма-волны задействованы в высококогнитивных функциях, таких как извлечение памяти.

"Человеческий мозг, создавая подобные мозговые колебания, может воспроизводить важные события из прошедшей жизни перед смертью, что очень похоже на описываемые ранее околосмертные переживания", — добавляет врач.

Исследователи не исключают, что мозг может быть биологически запрограммирован на переход от жизни к смерти, вызывая ряд физиологических и неврологических событий. Ученые пока не могут понять, как и почему появляется "обзор жизни", но существуют некоторые теории.

Согласно одной из гипотез, недостаток кислорода во время опасного для жизни события вызывает высвобождение нейротрансмиттеров, передающих сигналы между нейронами. Это активирует нейроны, и такая повышенная активность может приводить к появлению ярких воспоминаний.

Другая теория связана с местом, где в мозге хранятся воспоминания. Дело в том, что самые яркие воспоминания хранятся в миндалевидном теле – часть мозга, которая отвечает за реакцию "бей или беги". Активация этой области во время критической ситуации может высвобождать яркие воспоминания.