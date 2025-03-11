Apple радикально изменит дизайн iOS

Американская корпорация Apple задумала редизайн операционных системы (ОС) для своих гаджетов. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства выяснили, что в 2025 году IT-гигант представит полностью переделанные iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Новые версии ОС для смартфонов, планшетов и компьютеров получат «обновление стиля иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок».

Авторы Bloomberg заявили, что радикальный редизайн связан с трендом на единообразие. Все системы будут выглядеть похожи, однако ни сейчас, ни в будущем компания не планирует объединять свои ОС в одну. Журналисты предположили, что на визуальный облик операционных систем повлияет дизайн VisionOS для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, вышедшей в начале 2024 года.

Американская корпорация представит обновленные системы уже в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Полноценные версии iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 будут доступны для пользователей осенью в рамках бесплатного обновления. Авторы агентства заметили, что редизайн iOS будет крупнейшим со времен iOS 7, которая вышла в 2013 году.