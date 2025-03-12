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Как правильно точить секатор? 0

Дом и сад
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Как правильно точить секатор?

Новый или слишком затупленный секатор для основательной заточки надо разобрать.

Брусок двигают круговыми движениями по лезвию до тех пор, пока не исчезнут зазубрины и завалы на жале режущей пластинки. После крупнозернистого бруска или точильного камня надо поправить секатор на оселке. Во время точки брусок и оселок надо периодически смачивать водой, чтобы удалить карборундовую или графитовую массу и железные опилки. В конце заточки следует несколькими движениями бруска снять образовавшийся завал на противоположной стороне жала лезвия. Необходимо также слегка заточить кромку противорежущей пластинки.

После заточки и сборки проверяют правильность действия секатора. Для этого, медленно закрывая его, проверяют зазор между клинками, нормально ли действует пружина. Если секатор отлажен хорошо, имеются только две точки соприкосновения у режущего лезвия с противорежущей пластинкой: одна - у шарнирного сочленения, другая - в вершине угла, где соприкасаются лезвия. Если последние не соприкасаются в вершине угла, значит, плохо затянута гайка, если они двигаются туго - гайку перетянули. Чтобы не ошибиться, гайку надо затягивать при закрытом секаторе, а потом, закрывая и открывая, немножко подрегулировать.

При периодических правках секатора во время работы разбирать его не следует. Надо только открыть его и подточить сначала бруском, а потом оселком.

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