Подозреваемого, который добавлял крысиный яд в баночки с детском питанием, задержали в Австрии. Об этом сообщила местная полиция. По предварительным данным, мужчина пошел на преступление, чтобы выманить деньги у производителя — компании Hipp.

«Сегодня нам удалось арестовать подозреваемого, 39-летнего гражданина», — заявили в полиции восточного штата Бургенланд, где была обнаружена одна из отравленных банок.

2 мая австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что подозреваемого арестовали в федеральной земле Зальцбург, граничащей с Германией.

Предполагается, что мужчина пошел на преступление, чтобы получить выкуп от производителя. Сама компания Hipp не раскрыла детали требования. Однако газета Die Presse сообщила, что в марте неизвестные отправили на предприятие электронное письмо с ультиматумом: выплатить 2 миллиона евро в течение шести дней. Фирма узнала о письме лишь спустя две недели после указанного злоумышленником срока.

В прошлом месяце в Австрии, Чехии и Словакии были обнаружены пять банок детского питания марки Hipp с признаками вскрытия. К счастью, содержимое ни одной из них не использовали в пищу. Шестая банка, предположительно находящаяся в Австрии, до сих пор не найдена.

Инцидент, затронувший несколько стран Европы, обошёлся без пострадавших, однако одна банка до сих пор не найдена. Дело усилило внимание к вопросам безопасности пищевой продукции, а мотив вымогательства указывает на серьёзные риски для производителей и потребителей.