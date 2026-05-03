Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США рассматривают создание новой ядерной бомбы против подземных целей 0 102

В мире
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: США рассматривают создание новой ядерной бомбы против подземных целей

Американские власти продвигают разработку новой системы ядерного сдерживания воздушного базирования NDS-A, предназначенной для поражения укреплённых и глубоко зарытых объектов.

Как сообщает The War Zone, на начальный этап программы в бюджете запрошено около 100 миллионов долларов.

По информации издания, в бюджетном запросе Министерства энергетики на 2027 финансовый год появилась новая статья расходов в разделе "Работы с вооружением для будущих программ". Ведомство запрашивает почти 100 миллионов долларов на начальные работы по запуску новой программы под названием NDS-A (Nuclear Deterrent System Air-delivered – Система ядерного сдерживания воздушной доставки).

Пока официально неизвестно, будет ли NDS-A модернизированной версией уже существующих ядерных боеприпасов или совершенно новой системой.

"Ядерная система сдерживания воздушного базирования предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения укрепленных и глубоко зарытых целей, гарантируя, что противники не смогут спрятать свои самые ценные активы вне досягаемости ядерных сил Америки", – заявил изданию неназванный представитель Национального управления ядерной безопасности США.

Инициатива связана с ростом числа защищённых подземных объектов в России, Китае и других странах. При этом будущее проекта остаётся неопределённым: на фоне уже масштабных расходов на модернизацию ядерных сил он может стать предметом серьёзных политических споров внутри США.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новейший котел от Rīgas siltums введен в эксплуатацию в феврале. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Новейший котел от Rīgas siltums введен в эксплуатацию в феврале. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео