Как сообщает The War Zone, на начальный этап программы в бюджете запрошено около 100 миллионов долларов.

По информации издания, в бюджетном запросе Министерства энергетики на 2027 финансовый год появилась новая статья расходов в разделе "Работы с вооружением для будущих программ". Ведомство запрашивает почти 100 миллионов долларов на начальные работы по запуску новой программы под названием NDS-A (Nuclear Deterrent System Air-delivered – Система ядерного сдерживания воздушной доставки).

Пока официально неизвестно, будет ли NDS-A модернизированной версией уже существующих ядерных боеприпасов или совершенно новой системой.

"Ядерная система сдерживания воздушного базирования предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения укрепленных и глубоко зарытых целей, гарантируя, что противники не смогут спрятать свои самые ценные активы вне досягаемости ядерных сил Америки", – заявил изданию неназванный представитель Национального управления ядерной безопасности США.

Инициатива связана с ростом числа защищённых подземных объектов в России, Китае и других странах. При этом будущее проекта остаётся неопределённым: на фоне уже масштабных расходов на модернизацию ядерных сил он может стать предметом серьёзных политических споров внутри США.