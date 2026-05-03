Таксист – профессия в Риге как минимум столетней выдержки, преисполненная самоуважения и склонная к групповой солидарности. В государстве, где все труднее становится заработать кровную денюжку, мастера баранки объединились и провели массовую акцию с перекрытием центральных улиц и мостов. Мотивация: рост цен на топливо и доминирование, как выразились инициаторы мероприятия, монополии.

Власти столицы вполне себе любезно выделили протестующим место и время, сочтя возможным даже остановку общественного транспорта. А подумаем – что было бы, если бы с подобным же шествием обратились бы… ну, не знаю, вкладчики банка, которые недовольны отсутствием меню на родном языке. Сразу бы, небось, вспомнили бы про государственную безопасность и гибридную войну.

На личном опыте

Наверное, я последний среди коллег нашей дорогой редакции газеты «Сегодня НЕДЕЛЯ», который таки решился загрузить в смартфон приложение, обещающее увлекательные автомобильные поездки. Потому как уж слишком долго полагался, во-первых, на собственную машинку; во-вторых, на столичный общественный транспорт.

А тут вот оно что: на дворе минус 20, время отлета 7 утра, а это значит, что выезжать нужно в 5. Все по щиколотку в снегу, чемодан с аэропортовой стоянки тащить удовольствие еще то. В общем, сдаюсь, и принимаю условия таксомоторной аппликации.

«Время ожидания – 3 минуты», – сообщило электронное устройство, и точечка приближающегося транспорта заскользила среди наших, заснеженных, девятиэтажек. Надо же, не обманули.

Обратный рейс тоже прилетал в дивное время – около полуночи. Но тут довелось созваниваться с водителем, который интересовался, может ли заехать на верхний пандус аэровокзала. Обычно таких, телефонизированных, туда строго не пускают. «Да никого нету здесь», – крикнул я ему. И покатили так.

В общей сложности передвижение Пурвциемс-Аэропорт-Пурвциемс стоило 40 евро. Ориентировочно половину от цены пребывания моей машины на долгосрочной стоянке, не включая, разумеется, денег на топливо, а также времени и сил на поиски и очистку от снега…

Доехали до правительства

Кабинет Министров ЛР, несмотря на чрезвычайную занятость, выделил таксомоторную проблему в апрельской повестке дня. Тему проработала старший референт Министерства сообщений Рута Вейдлиня.

«В настоящее время регулирование коммерческих пассажирских перевозок на такси и легковых автомобилях в Латвии развивается фрагментарно, сопровождаясь значительными изменениями в способах организации транспорта и возрастающей ролью в отрасли цифровых платформ – веб-сайтов и мобильных приложений», – констатирует документ.

А вот теперь вернемся к тому, что таксисты в обосновании своего протеста назвали монополией. Это не так. В государственной Автотранспортной дирекции, призванной вести лицензирование перевозчиков, зарегистрировано целых 6 предприятий, оказывающих услуги через сетевые или мобильные приложения. При этом 3 их них имеют юридический адрес – в Таллине!

«На рынке уверенно доминирует BOLT, – сообщает далее Минсообщений. – Большая часть коммерческих пассажирских перевозок на такси и легковых автомобилях организуется с использованием услуг этого поставщика услуг. В 2024 году было совершено 9,28 миллиона поездок, из которых 98% были организованы с использованием платформы BOLT. Из поездок, организованных на платформе BOLT, 90% пришлись на Ригу».

Дальше – сами: Резекне осталось без такси

Разумеется эстонский BOLT не отменяет традиционного частного латвийского извоза: всего, по данным на 8 апреля с.г., в ЛР выдано 3760 специальных разрешений (лицензий) на коммерческие перевозки легковыми автомобилями и 1885 лицензионных карточек. Тут важно вот что: в провинции предприятия или частные лица, получившие лицензии, могут оказывать услуги только в своем регионе, на административной территории. То есть одна машина может иметь несколько разрешений – в разных районах.

Министерство сообщений подчеркивает: «При перевозке пассажира на территорию, где перевозчик не получил лицензию на коммерческие пассажирские перевозки на такси, после высадки пассажира водитель такси не имеет права забирать другого пассажира на обратном пути. При этом рекомендации Европейской Комиссии включают необходимость сокращения количества порожних рейсов, что влияет на цены и приводит к увеличению эмиссии на одного пассажира…»

Хотя, согласимся, было бы странно при нынешних ценах на дизель, чтобы один из 8 официальных водителей Вентспилса отправился бы «банковать» в Юрмалу – даже если бы там, например, возобновился бы какой-то летний, массовый, фестиваль. Себе дороже выйдет.

Кстати, в Юрмале за 3 года численность лицензий на коммерческие перевозки таксомотором несколько выросла – со 177 до 205. А вот в Риге налицо, напротив, резкое падение – с 849 до 297. Но хуже всего дело обстоит в Резекне – сейчас там официально нет ни единой действующей лицензии!

Более того, для обслуживания пассажиров в аэропорту «Рига», формально, водитель обязан иметь разрешение, выданное в администрации Рижского региона планирования (а не в самой столице!), так как территориально наша воздушная гавань расположена в Марупском крае. Разумеется, по факту за всем проследить нереально…

А некоторые ведь работали и во времена, когда вечером можно было тормознуть на улице генеральскую «Волгу», и солдатик за 3 рубля вез тебя домой. Так и такси с иностранным капиталом – сегодня есть, завтра нет…

Государство хочет свой процентик

Как и следовало ожидать, в правительстве откликнулись на протесты таксистов по-своему. Учитывая привязку поездок через мобильные аппликации к банковским картам, власти придумали очередной налог: «Государственный сбор будет установлен в размере 2,4% от общей стоимости каждой поездки и будет рассчитываться автоматически на основе данных о поездке».

Правительства готово делиться: «Из общей суммы государственного сбора ровно треть будет направлена в соответствующее самоуправление, при этом доходы будут привязаны к адресу отправления поездки. Такой подход обеспечит прямую связь между интенсивностью работы такси в самоуправлении и получаемыми доходами. Средства самоуправления могут быть использованы для обеспечения контроля за коммерческими пассажирскими перевозками, включая выполнение функций полиции самоуправления и транспортного контроля, а также для улучшения городской мобильности и порядка на дорогах. В то же время самоуправлениям больше не придется выполнять административно трудоемкую функцию лицензирования, что позволит им сосредоточить ресурсы на надзорных и контрольных мерах.

Оставшиеся две трети сборов будут пречислены в республиканскую Автотранспортную дирекцию».

Дирекция автотранспорта уже заранее предвкушает, что в год получит лишних 1 039 360 евро.

А вот «совместная поездка», при которой только покрывается стоимость топлива и не получается прибыль, ничем облагаться не будет. Так указано в документе, который завизировал министр Атис Швинка («Прогрессивные»). Хотя именно с этого и начались все будущие тревоги таксистов.

ВМЕНЕННЫЙ НАЛОГ

Несколько лет назад предметом споров являлся социальный налог, который не платят таксисты. Теперь при получении лицензионной карточки за каждое транспортное средство необходимо вести предоплату – по 130 евро за каждый месяц. Это ведет к тому, что коммерсанты выбирают лишь месячные разрешения.