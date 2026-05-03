После очередного кризиса в правительстве - на сей раз по вопросу выдачи кредита airBaltic, — премьер Эвика Силиня на пресс-конференции с радостью сообщила, что «партнеры хотят работать вместе». На это тут же отреагировал глава сеймовской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис: «Не то, чтобы хотим, но деваться некуда».

И эта фраза, уже ставшая крылатой в политических кулуарах, как нельзя точно характеризует нынешнюю ситуацию в правящей коалиции. Политики трех правящих политических сил не только устали друг от друга, но уже с трудом могут друг друга терпеть.

На дне

Озлоблению способствуют и рейтинги, которые показывают, что от такого «брака по расчету» выиграет или точнее не особо проигрывает, — только партия «Прогрессивные». У нее свой, стабильный и весьма специфический электорат, для которого, к примеру, Стамбульская конвенция важнее цен на топливо и даже на продукты питания.

Популярность же «Нового Единства» и Союза зеленых и крестьян стремительно снижается. Причем, «зеленые крестьяне» уже находятся на грани прохождения в Сейм, то есть еще чуть-чуть и они, согласно рейтингу, опустятся ниже «проходных» пяти процентов. Тут вольно-невольно нужно что-то делать, выходить за рамки так называемого коалиционного соглашения, которое нынче уже выполняет роль гири, тянущей на политическое дно.

Террариум единомышленников

Возникает закономерный вопрос: так почему же «зеленые крестьяне» все еще находятся в этом «противоестественном союзе», рискуя отправиться после 3-го октября на политическое кладбище?

Прежде всего, не нужно забывать, что Союз зеленых и крестьян — это вовсе не монолитная партия, а политическое объединение, в которое входят три партии (Крестьянский союз, партия «Латвии и Вентспилсу» и ЛСДРП), и у каждой есть свое мнение.

Тот же Крестьянский союз не очень желает терять власть. Министры от этой партии и спикер Сейма не спешат расставаться со своими должностями. Особенно учитывая, что нынешние оппозиционеры в новом правительстве вовсе не гарантируют «зеленым крестьянам», к примеру, пост премьера.

Да и потом едва ли «зеленым крестьянам» сейчас выгодно возглавлять правительство. Ситуация в стране такая, что выправить ее в оставшиеся до выборов 5 месяцев практически невозможно. Тогда уж выгоднее остаться в этом «террариуме единомышленников» и пытаться играть роль «политического хулигана», блокируясь, при необходимости с оппозицией.

Изъять нельзя оставить

Фактически правы те, кто говорят, что правительство Силини превратилось в правительство меньшинства. После бунта - правда, провалившегося, — на почве выдачи кредита национальной авиакомпании, «зеленые крестьяне» готовят следующий демарш.

Вопреки своим прошлым заявлениям, «зеленые крестьяне», дабы не отставать от оппозиции, вышли с инициативой… по изъятию средств во втором пенсионном уровне. Пока «зеленые крестьяне» предлагают очень мягкий вариант «изъятия» - лишь на лечение в случае тяжелой болезни. Остальные партнеры уже заявили, что не намерены поддерживать эту инициативу.

Когда вы будете читать этот номер «Сегодня НЕДЕЛИ» на коалиционном совете «зеленым крестьянам» наверняка дадут, что называется, от ворот поворот. Что же «зеленые крестьяне» будут делать дальше? Молча выкинут свой законопроект в мусорник? Едва ли.

По слухам, они попытаются провести этот законопроект через Сейм - в надежде на голоса остальной оппозиции. Вообще удивительно, но факт: против «открытия» второго пенсионного уровня выступают и «прогрессивные», которые будучи левыми, как они сами себя называют, еще раньше «зеленых крестьян» должна были выйти с инициативой по поводу 2-го пенсионного уровня!

Какое-такое снижение стоимости билета?!

Впрочем, министр сообщений от партии «Прогрессивные» все-таки вспомнил, что он якобы социал-демократ, и вышел в коалицию с предложением уменьшить стоимость билетов на железнодорожном пассажирском транспорте, а также для поездок на региональных автобусах.

Тут уже на дыбы встало министерство финансов, то бишь де-факто - «Новое Единство». В минфине не стали нарушать традицию и стандартно заявили, что «денег нет, но вы держитесь». Интересно, что будут делать теперь «прогрессивные»? Просто «забудут» о своей инициативе или попытаются ее реализовать за счет апроприации, то есть перераспределения средств внутри министерства сообщений?

Швинку каждый обидеть может

Поскольку «прогрессивные» не поддержали «зеленых крестьян» в вопросе 2-го пенсионного уровня, то «зеленые крестьяне» решат, что теперь у них развязаны руки и они будут еще более громко и жестко требовать провести реорганизацию министерства сообщений.

Напомним, что это было одним из условий согласия «зеленых крестьян» на предоставление кредита aitBaltic. Министр сообщений же Атис Швинка вовсе не намерен за 5 месяцев до выборов «резать» свое министерство и тем самым злить работников этого ведомства, которые теоретически могли бы на выборах проголосовать за «прогрессивных» - все-таки это партия их босса.

Око за око

Впрочем, «прогрессивные» тоже в долгу не останутся и, скорее всего, начнут громко выступать против проекта министерства экономики (им руководит кандидат в премьеры от СЗК Виктор Валайнис) о продаже после объединения госдолей Tet/LMT.

Наверняка «прогрессивные» вкупе с «Новым Единством» не поддержат готовящийся «зелеными крестьянами» проект о снижении НДС на горючее.

«В ответ» «зеленые крестьяне» будут делать все, чтобы затормозить продвижение псевдореформы, суть которой в том, чтобы отобрать у Центра защиты прав потребителей функции надзора за внебанковским сектором и передать его под надзор Банка Латвии. Кроме убытков и удорожания услуг для потребителей эта реформа ничего не даст. Но «прогрессивные», тем не менее, в пику министру экономики, эту реформа очень активно лоббируют.

Хуже точно не будет?

Все это, конечно, очень интересно и даже забавно, но только если смотреть на происходящее из другой страны. Живущим же в Латвии не до смеха — проблем в стране столько, что куда ни кинь — всюду клин. А правительство по мере приближения выборов становится все менее дееспособным.

При этом трудно не согласится с теми политологами, которые говорят о том, что у правящих просто не с чем идти к избирателям. Нет ни одной хорошей новости. Можно, конечно, просто пугать электорат из серии - «Если придут другие, то будет еще хуже», но не факт, что концепция «меньшего зла», которую почти 4 года назад разыгрывало «Новое Единство», на сей раз сработает.