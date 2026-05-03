Германия формирует в Литве новую танковую бригаду и ускоренно перебрасывает туда военных и технику, сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, речь идет о создании 45-й танковой бригады, штаб которой уже расположен в Вильнюсе. Решение направить около пяти тысяч немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО принял министр обороны ФРГ Борис Писториус. Командование соединением возглавляет 50-летний бригадный генерал Кристоф Хубер.

Bild пишет, что бундесвер задействует для новой бригады практически все доступные ресурсы. Подразделение должно выйти на полную боеготовность к 2027 году. Хубер, по данным газеты, заявил о готовности защищать территорию восточного фланга НАТО и выполнять союзнические обязательства.

Bild отмечает, что Германия ускоряет отправку личного состава и техники в Литву, в том числе используя ресурсы, которые изначально не планировались к передислокации. Берлин намерен выполнить обещание о создании боеготовой бригады к концу 2027 года, несмотря на возникающие трудности.

Среди проблем Bild называет задержки с поставками вооружений, включая системы ПВО Skyranger. Из-за этого подразделение может оставаться уязвимым перед беспилотниками. Для временного закрытия дефицита, по информации Bild, рассматриваются альтернативные меры, в том числе применение стрелкового оружия против дронов.

Также бундесвер сталкивается с нехваткой кадров. Набор военнослужащих, особенно на младшие должности, идет медленнее, чем планировалось. Чтобы мотивировать военных к переезду в Литву, немецкие власти предлагают финансовые выплаты и налоговые послабления.

Несмотря на проблемы с комплектованием и поставками вооружений, Германия намерена выполнить обязательства перед НАТО.