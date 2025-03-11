Стоимость акций Tesla за день упала на 15 процентов

Котировки Tesla начали расти после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заручившегося поддержкой главы компании Илона Маска. В декабре 2024 года цена акций достигла 480 долларов, показав пиковый рост, пишет DW .

Акции возглавляемой Илоном Маском компании Tesla в понедельник, 10 марта, упали более чем на 15%, обнулив все показатели роста, зафиксированные после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, сообщает агентство dpa.

Котировки Tesla показали пиковый рост в середине декабря, тогда стоимость акции компании оценивалась в 480 долларов - вдвое выше, чем на момент избирательной кампании Трампа, в которой Илон Маск принимал активное участие. Сейчас при курсе около 222 долларов за акцию общая стоимость компании Tesla упала с 1,5 триллиона до примерно 715 миллиардов долларов. Для сравнения, рыночная стоимость американского автогиганта Ford составляет около 40 миллиардов долларов, а General Motors - около 48 миллиардов, уточняет dpa.

Личное состояние Маска зависит от курса акций Tesla

Агентство отмечает, что резкое падение стоимости акций Tesla может создать проблемы и для самого Илона Маска. Так как миллиардер известен тем, что берет кредиты под залог акций своей компании, благодаря чему на бумаге считается самым богатым человеком в мире. Однако если курс акций падает ниже определенных уровней, кредиторы могут потребовать дополнительные залоги. По оценкам Bloomberg, на сегодняшний день состояние Маска все еще превышает 300 миллиардов долларов.

Связь Маска с Трампом и регуляторные риски

Многие эксперты предполагали, что тесные отношения Маска с Трампом принесут Tesla определенные выгоды. Так, после возвращения республиканца в Белый дом Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), отвечающий за сокращение госрасходов и численности госслужащих. Миллиардер получил широкий спектр полномочий, однако не в сфере автопроизводства.

Tesla сталкивается с серьезными регуляторными вызовами. В частности, система помощи водителю Autopilot находится под пристальным вниманием Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за ряда аварий. Это же агентство будет играть ключевую роль в одобрении роботакси, на которые делает ставку Маск.

Последние политические заявления главы Tesla также не идут на пользу компании. Так, например, настойчивая реклама Илона Маска ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в рамках недавних досрочных выборов в бундестаг резко сократила спрос на авто его бренда в ФРГ. И это на фоне того, что в 2024 году продажи Tesla и так упали на 41% до 37 574 единиц из-за отмены германским правительством субсидий для покупателей электромобилей.