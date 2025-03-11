Baltijas balss logotype

Стоимость акций Tesla за день упала на 15 процентов 0

Техно
Дата публикации: 11.03.2025
Deutsche Welle
Стоимость акций Tesla за день упала на 15 процентов
ФОТО: Unsplash.com

Котировки Tesla начали расти после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заручившегося поддержкой главы компании Илона Маска. В декабре 2024 года цена акций достигла 480 долларов, показав пиковый рост, пишет DW.

Акции возглавляемой Илоном Маском компании Tesla в понедельник, 10 марта, упали более чем на 15%, обнулив все показатели роста, зафиксированные после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, сообщает агентство dpa.

Котировки Tesla показали пиковый рост в середине декабря, тогда стоимость акции компании оценивалась в 480 долларов - вдвое выше, чем на момент избирательной кампании Трампа, в которой Илон Маск принимал активное участие. Сейчас при курсе около 222 долларов за акцию общая стоимость компании Tesla упала с 1,5 триллиона до примерно 715 миллиардов долларов. Для сравнения, рыночная стоимость американского автогиганта Ford составляет около 40 миллиардов долларов, а General Motors - около 48 миллиардов, уточняет dpa.

Личное состояние Маска зависит от курса акций Tesla

Агентство отмечает, что резкое падение стоимости акций Tesla может создать проблемы и для самого Илона Маска. Так как миллиардер известен тем, что берет кредиты под залог акций своей компании, благодаря чему на бумаге считается самым богатым человеком в мире. Однако если курс акций падает ниже определенных уровней, кредиторы могут потребовать дополнительные залоги. По оценкам Bloomberg, на сегодняшний день состояние Маска все еще превышает 300 миллиардов долларов.

Связь Маска с Трампом и регуляторные риски

Многие эксперты предполагали, что тесные отношения Маска с Трампом принесут Tesla определенные выгоды. Так, после возвращения республиканца в Белый дом Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), отвечающий за сокращение госрасходов и численности госслужащих. Миллиардер получил широкий спектр полномочий, однако не в сфере автопроизводства.

Tesla сталкивается с серьезными регуляторными вызовами. В частности, система помощи водителю Autopilot находится под пристальным вниманием Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за ряда аварий. Это же агентство будет играть ключевую роль в одобрении роботакси, на которые делает ставку Маск.

Последние политические заявления главы Tesla также не идут на пользу компании. Так, например, настойчивая реклама Илона Маска ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в рамках недавних досрочных выборов в бундестаг резко сократила спрос на авто его бренда в ФРГ. И это на фоне того, что в 2024 году продажи Tesla и так упали на 41% до 37 574 единиц из-за отмены германским правительством субсидий для покупателей электромобилей.

#tesla
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео