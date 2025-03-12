Ядовитого паука доставили в Англию в коробке с оливками

Испанского воронкового паука, одного из крупнейших в Европе, обнаружил в партии с оливками житель Западного Суссекса (Великобритания).

Как пишет Daily Mail, оливки доставили из испанской Кордовы, а вместе с ними и огромного паука.

После того, как фотографии паука направили арахнологам, выяснилось, что это испанский воронковый паук (Macrothele calpeiana) — один из крупнейших в Европе. Согласно описанию Британского арахнологического общества, этот вид известен внушительными размерами и агрессивным поведением, если его потревожить. Его укус может быть болезненным, но не смертельным для человека.

Паука забрал к себе в коллекцию Джек Кассон из Хартлпула. Он рассказал, что паук, которого он назвал Бесси, уже начал обустраиваться: плетет паутину и демонстрирует завидный аппетит. «С тех пор как я его забрал, он съел пять сверчков», — поделился мужчина.