Как спасать деревья в саду после нашествия зайцев и мышей?

Мыши и зайцы обгрызли садовые деревья. Что и как теперь делать?

Если ствол дерева обгрызен кругом и притом с уничтожением или сильным повреждением заболони, то его можно спасти вставкой нескольких черенков (от 2 до 12), смотря по диаметру ствола.

Для этого нужно острым ножом сровнять верхние и нижние края раны, чтобы по всей окружности от верхнего до нижнего ее края было одинаковое расстояние. При этом остатки (островки) заболони нужно щадить и затем ввести по окружности ствола через рану одинакового размера черенки (мост), соблюдая равное расстояние между черенками и возможно большую плотность входа заостренных концов черенков под нижний и верхний края коры без ее разрыва.

Черенки нужно брать однолетние, нетолстые. Все щели замазать замазкой и по границам верхнего и нижнего краев моста наложить тугую повязку шерстяными нитками. Над раной на высоте примерно 15 см следует привязать к стволу абажур из картона раструбом вниз, чтобы защитить рану и черенки от непосредственного иссушающего действия солнечных лучей. Когда черенки оживут, абажур снимают.