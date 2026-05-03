Власти Ирана заявили о готовности восстановить судоходство и снизить напряжённость, если Вашингтон ослабит давление и признает право страны на мирную ядерную программу. Инициатива предусматривает перенос сложных переговоров на более поздний этап.

Агентство сообщает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что власти Ирана считают свое предложение значительным шагом навстречу Вашингтону. Главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров. Тегеран хочет получить гарантии безопасности от США и Израиля.

Основные пункты иранской инициативы:

Открытие пролива: Иран восстанавливает свободное движение судов.

Снятие блокады: США прекращают экономическое и военное давление.

Ядерный вопрос: дискуссии по ограничению центрифуг и обогащения урана переносят "на потом".

Признание прав: Вашингтон должен признать право Тегерана на мирный атом.

"Согласно этим рамкам, переговоры по сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы", - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.

Иран предлагает открыть судоходство, снизить давление и отложить обсуждение ядерной программы, рассчитывая на признание права на мирный атом, пишет bb.lv. Такая схема может временно снизить напряжённость, однако её реализация будет зависеть от готовности сторон идти на взаимные уступки и доверять предложенному формату.