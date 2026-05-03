«Являюсь владелицей квартиры, в которой задекларирован мой отец. Реально он в квартире не живет, ни за что не платит, ведет разгульный образ жизни. Появляется лишь эпизодически, когда его выгоняет очередная «подруга», потом снова исчезает.

Время от времени на его имя приходят какие-то непонятные письма, два раза по моему адресу его искали какие-то люди подозрительного вида. С одной стороны, я хочу лишить его декларации, с другой – получится, что своими руками официально сделаю отца «лицом без определенного места жительства». Чем я рискую, если я этого не сделаю, и, какие негативные последствия могут быть для отца, если я это все-таки сделаю? Читательница bb.lv»

Отвечает юрист Алевтина Григоренко:

– Дочь как юридическая владелица квартиры имеет полное право отменить декларацию места жительства отца по адресу принадлежащей ей квартиры. Тем более, что он фактически там не живёт, ни за что не платит и появляется лишь эпизодически.

Если декларация аннулируется, отец обязан в течение месяца задекларироваться по новому адресу. Это важно, поскольку:

декларация нужна для официальной связи человека с государством. В частности, человеку без декларации гораздо сложнее получать социальную помощь и некоторые государственные или муниципальные услуги.

в случае, если человек не задекларирует место жительства по новому адресу или укажет ложный адрес, ему может грозить денежный штраф.

Таким образом, отмена декларации не делает человека автоматически бездомным юридически – просто обязывает его определиться с новым адресом.

Что касается рисков читательницы в случае, если отец по-прежнему будет задекларирован в принадлежащей ей квартире, то главные из них такие: