Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (6-11 марта)

В РФ не пустят избранных граждан ЛР, в Таллин могут отправить в объезд, армии нужны новые штыки… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Латвийский парламент утвердил в должностях трех новых министров. Должность министра благосостояния доверена прежнему парламентскому секретарю того же министерства – Рейнису Узулниексу (СЗК).

Новым министром образования и науки стала бывшая парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде («Новое Единство»).

Наконец, кресло министра сообщения досталось депутату от партии «Прогрессивные» Атису Швинке.

Внутренний валовой продукт Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом. В четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%.

Таким образом, минувший год народному хозяйству Латвии роста не принес. Это очень печально, особенно учитывая тот факт, что стране придется быстро наращивать расходы на безопасность.

Чем жестче заявления президента США Дональда Трампа, тем озабоченней выглядит латвийская элита. Власти страны заявили, что расходы на оборону достигнут 4% от ВВП уже в этом году.

Тем временем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по привлечению около 800 млрд евро на укрепление европейской обороны и оказание немедленной военной поддержки Украине. План получил название ReArm Europe, что примерно можно перевести как «Перевооружить Европу». Сколько из этих миллиардов может достаться Латвии – пока неизвестно.

Комиссия Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых работников государственного управления.

В частности, не пустят в РФ и РБ имеющих доступ к гостайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, на военных объектах, в KNAB, в налоговых и таможенных службах.

Возможно, большегрузный транспорт, следующий из Латвии в Эстонию и обратно, придется пусть в объезд. На настиле временного моста через реку Салаца регулярно возникают деформации и трещины, а постоянный ремонт этой переправы приводит к огромным заторам на стратегическом шоссе A1.

Руководство Лимбажского самоуправления предлагает пустить грузовой транспорт в объезд – через Алою и Лимбажи. Это приличный круг, но все же лучше, чем ждать, когда под мост провалится какая-нибудь фура.

Латвийские власти заявили о том, что численный состав вооруженных сил Латвии в ближайшие годы должен достигнуть 31 тыс. военнослужащих, а в перспективе – 38 тыс. Речь идет как о профессиональной службе, так и о Земессардзе, Службе государственной обороны и военнослужащих резерва. Сейчас число людей, которых можно поставить под ружье, составляет около 20 тыс. человек.

Откуда взять столько штыков? Возможно, призывать в армию станут и женщин. Во всяком случае, такая идея ранее звучала.

Рижские власти решили перестроить площадь Независимости. Она находится в Старой Риге рядом со зданием Банка Латвии и выставочным залом «Арсенал». Сейчас она выглядит как сквер с кустами, деревьями, цветами и пешеходными дорожками.

Кроме улучшения внешнего вида самого сквера, площадь планируется украсить неким объектом, как заявлено, «символизирующим государственную и личную независимость». Объект, посвящённый независимости, должен быть вдохновляющим, объединяющим, содержательным и эстетически привлекательным.