Латвия вошла в тройку стран с худшими показателями ВВП в Европе

Латвия оказалась в числе трех стран Европейского союза (ЕС), в которых в четвертом квартале прошлого года было зафиксировано снижение валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистического бюро "Eurostat".

Согласно сезонно скорректированным данным, ВВП Латвии в четвертом квартале сократился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Германии (-0,2%) и Австрии (-1,2%) в четвертом квартале также наблюдалось сокращение экономики в годовом исчислении.

Самые высокие темпы роста были зафиксированы в Ирландии (+9,2%), Дании (+4,1%), Литве и Польше (обе +3,7%), Хорватии (+3,6%), Испании (+3,5%) и Болгарии (+3,4%). Экономика Эстонии, Бельгии и Словении, за этот период выросла на 1,1 %.

В среднем ВВП в ЕС в четвертом квартале вырос на 1,4 % по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года, а в еврозоне - на 1,2 %.

В то же время ВВП ЕС вырос на 0,4 % по сравнению с июлем-сентябрем, а экономика еврозоны - на 0,2 %.

Рост экономики в квартальном исчислении был зафиксирован в 20 государствах-членах ЕС. Самый быстрый рост был зафиксирован в Ирландии (+3,6%), Дании (+1,6%), Португалии (+1,5%) и Хорватии (+1,4%), в то время как во Франции (-0,1%), Германии и Финляндии (оба -0,2%), Австрии (-0,4%) и Мальте (-0,4%) было зафиксировано снижение, а ВВП Латвии остался без изменений. В Литве, как и Испании, Румынии и Швеции, рост составила 0,8 %, а в Эстония и Чехии - 0,7 %.

Данные по Люксембургу отсутствуют.