В Риге хотят переделать площадь Независимости. Что там запланировано построить?

В конкурсе идей планируется получить лучшие градостроительные, ландшафтные и художественные решения для площади и объекта, символизирующего независимость, который будет создан на ней.

В этом году исполняется 35 лет с момента восстановления независимости Латвийской Республики, и конкурс является шагом на пути к созданию места, посвящённого этому историческому событию.

Автор идеи конкурса идей — объединение "Клуб Декларации 4 мая", по предложению которого в 2018 году площадь Екаба была переименована в площадь Независимости.

Площадь Независимости находится в Старой Риге рядом со зданием Банка Латвии и выставочным залом "Арсенал". С XVIII до XX века она использовалась в основном для военных учений и парадов, иногда также для публичных мероприятий, а в 1880 году там прошёл второй Всеобщий праздник песни.

В начале XX века по проекту ландшафтного архитектора Георга Куфальта на площади были созданы насаждения и диагональные дорожки, которые видны в её планировке и сегодня. В советские годы с площадь была переименована в площадь Чернышевского, но в 1987 году было восстановлено название площади Екаба.

В 2018 году Сейм принял решение переименовать площадь Екаба в площадь Независимости. Смена названия была инициирована "Клубом Декларации 4 мая" — объединением, которое объединяет депутатов Верховного Совета Латвийской Республики, которые 4 мая 1990 года голосовали за восстановление независимости Латвийской Республики.

В предложении по обновлению площади Независимости участникам конкурса необходимо искать баланс между сохранением культурно-исторической ценности планировки, характерной для эпохи классицизма, и функциональными потребностями более широкого проведения мероприятий и места для собраний, предложить решения по обновлению насаждений, пешеходных дорожек, освещения и уличной мебели.

Площадь планируется дополнить объектом, символизирующим государственную и личную независимость. Объект, посвящённый независимости, должен быть вдохновляющим, объединяющим, содержательным и эстетически привлекательным. Его семантическое значение и послание должны соответствовать названию площади и историческому контексту.

В конкурсе идей приглашаются принять участие междисциплинарные команды с опытом проектирования общественных пространств. В представленных участниками идеях жюри конкурса будет оценивать единство характера площади Независимости и объекта, архитектурно-пространственные, ландшафтные и градостроительные качества, художественную ценность и оригинальность объекта, его эмоциональное и идейное послание, а также предложенные технические решения и их долговечность.