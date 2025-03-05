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Госслужащим Латвии запретят ездить в Россию и Белоруссию 0

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Госслужащим Латвии запретят ездить в Россию и Белоруссию
ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по национальной безопасности подготовила проект закона об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет на выезд в Россию и Беларусь для части государственных служащих.

Запрет на выезд из Латвии предусмотрен для предотвращения или уменьшения угроз национальной безопасности, создаваемых Россией и Беларусью, а также для обеспечения безопасности и законных интересов государственных служащих в условиях, когда возможности Латвии защищать своих граждан ограничены.

Запрет на выезд в Россию и Беларусь будет распространяться на лиц, получивших специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, подведомственных этим министерствам учреждениях, военных объектах, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Налоговой и таможенной полиции и на таможенных должностных лиц Службы государственных доходов.

Также запрет будет касаться лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

"Не секрет, что Россия и Беларусь всё больше усиливают разведывательные мероприятия, направленные против Латвии, и для этой цели им подходит любой гражданин Латвии, пересекший границу этих стран. Несмотря на чёткие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности в интересах как государства, так и личной безопасности не ездить ни в Россию, ни в Беларусь, количество выезжающих лиц продолжает расти", — отметил председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (JV).

#госуправление
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Григорий Антонов
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