Депутаты Сейма сегодня утвердили на посту министра образования и науки прежнего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство"), на посту министра благосостояния бывшего парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК), а на посту министра сообщения депутата от партии "Прогрессивные" Атиса Швинку, пишет ЛЕТА.

За кандидатуру Мелбарде проголосовали 54 депутата Сейма, против были 35 депутатов.

За Узулниекса проголосовали 72 депутата, против – 16.

За Швинку проголосовали 52 депутата Сейма, против был 41 депутат.

Кто такая Даце Мелбарде

Даце Мелбарде родилась в 1971 году. Она получила степень магистра в области управления обществом в факультете экономики и управления Латвийского университета (ЛУ), а также степень магистра в области теории и управления культурой в Латвийской академии культуры. В ЛУ также получила степень бакалавра по истории. В настоящее время Мелбарде разрабатывает диссертацию в Латвийской академии культуры.

Мелбарде многие годы работала в Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, занимая пост председателя комиссии (2013–2019) и генерального секретаря (1999–2004).

С 2004 по 2009 год она работала заместителем государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики. До 2009 года также была приглашенным лектором в Высшей школе экономики и культуры и Латвийском культурном колледже.

С 2009 по 2011 год возглавляла представительство Британского совета в Латвии, а с 2011 по 2013 год была директором Латвийского национального центра культуры.

Осенью 2013 года Мелбарде стала министром культуры в правительстве Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"), сменив на этом посту ушедшую в отставку министра культуры Жанету Яунземе-Гренде. Она сохранила пост министра и в 2014 году, когда работу начало правительство Лаймдоты Страуюмы ("Новое Единство"). Также продолжала занимать эту должность в 2016 году в правительстве Мариса Кучинскиса (тогда – СЗК) и в 2019 году в правительстве Кришьяниса Кариньша.

В 2019 году Мелбарде была избрана в Европарламент по списку Национального объединения, но в августе 2022 года присоединилась к объединению партий "Новое Единство".

С мая 2024 года политик занимала пост парламентского секретаря Министерства иностранных дел.

В 2017 году Мелбарде была удостоена Почетной премии Культурного фонда Всемирного объединения свободных латышей, а в 2013 году ей был присвоен Орден Трех звезд III степени, а также вручена Почетная грамота Кабинета министров.

Кто такой Рейнис Узулниекс

Узулниекс родился 28 июля 1986 года в Талси. Учился в Талсинской государственной гимназии, а в 2009 году окончил Латвийскую полицейскую академию, получив профессиональную степень бакалавра в области публичного права и квалификацию юриста. В 2012 году он окончил бизнес-школу "Turība", получив профессиональную степень магистра в области управления предпринимательской деятельностью и квалификацию руководителя предприятий и учреждений.

Работал менеджером по работе с клиентами отдела продаж коммерческого департамента ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения", исполнительным директором АО "Remars-Rīga", членом правления общества "Sporto Latvija", а также членом правления ООО "Sporto Latvija Events". Является также членом Совета предпринимателей Кекавского края.

В 2016 году Узулниекс стал советником тогдашнего министра сообщения Улдиса Аугулиса по вопросам дорожной инфраструктуры и самоуправлений.

В "Союз крестьян Латвии" (СКЛ) Узулниекс вступил в 2012 году. Несколько лет возглавлял Молодежное отделение СКЛ, дважды избирался в правление партии. Был координатором СКЛ в Риге и руководителем отделения.

Работал парламентским секретарем Министерства благосостояния в 2016 году, а также с сентября 2023 года по март 2025 года.

В 2024 году баллотировался в Европарламент по списку Союза зеленых и крестьян (СЗК), но не был избран. Также в 2021 году участвовал в муниципальных выборах по списку СЗК, но не прошел.

Кто такой Атис Швинка

Швинка родился в 1973 году. В 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в Латвийском университете. В возрасте 20 лет Швинка был назначен исполнительным директором организации "Junior Achievement Latvija" и в конце 90-х вместе с командой ввел в школах предмет экономики, а также возглавил ряд проектов, например, "День теней".

Он был руководителем нескольких компаний. Швинке принадлежат доли в нескольких предприятиях: ООО "Ammolite", ООО "LIC", ООО "Mush" и ООО "LIC GOTUS".

В 2022 году Швинка баллотировался на выборах в 14-й Сейм в качестве лидера списка "Прогрессивных" по Земгальскому избирательному округу и был избран. Он является членом правления "Прогрессивных".

В Сейме он работает в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в комиссии по национальной безопасности, а это значит, что у него есть допуск высшего уровня к государственной тайне, чтобы исполнять и обязанности министра. До сих пор Швинка также был парламентским секретарем Министерства обороны.

Кроме того, Швинка работает в парламенте в подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, является председателем подкомиссии по медиаполитике и членом подкомиссии по спорту.

Рестарт правительства

Как сообщалось, ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Союз зеленых и крестьян выдвинул Узулниекса на пост министра благосостояния, "Новое Единство" предложило на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде, а "Прогрессивные" решили выдвинуть на пост министра сообщения депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.