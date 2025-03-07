Весь ЕС, кроме одной страны, готов наращивать помощь Украине и полностью поддерживать ее на пути к "миру через силу". Что еще решили на спецсаммите, где Зеленский вдруг стал неразговорчивым. Репортаж DW .

Интрига на специальном саммите Европейского Союза по Украине, прошедшем в четверг, 6 марта, сохранялась почти до самого конца: выступит ли блок единым фронтом в поддержку Киева? Лидеры ЕС пытались добиться консенсуса, над текстом общего заявления послы стран Евросоюза совместно работали несколько недель вплоть до самого начала встречи, многие дипломаты выражали надежду на творческий подход к голосованию и "конструктивную воздержанность", однако Венгрия в лице Виктора Орбана осталась непреклонной.

Венгерский лидер дистанцировался от позиции Европейского Союза по Украине, и заявление было принято 26 главами правительств и государств вместо 27. Компромисс со Словакией удалось найти, добавив в текст выводов саммита пункт о транзите газа через Украину.

"Особый путь" Венгрии или изоляция?

Что же вызвало такое отторжение у венгерского премьер-министра? "В отличие от остальных 26 стран, Венгрия не верит, что путь к миру в Украине лежит через военную поддержку, - пояснил на заключительной пресс-конференции председатель Евросовета Антониу Кошта. - У Венгрии другой стратегический подход к войне в Украине, что мы уважаем. Но Венгрия осталась одна. Она изолирована и не внесет раскол в наши ряды". В ответ на это Орбан по окончании саммита заявил, что изолирован как раз Евросоюз, а вот у Венгрии прекрасные отношения с США, Китаем и Россией.

Европейский совет настаивает, что Украина реализует свое право на самооборону против полномасштабной российской агрессии и подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ. Казалось бы, эти формулировки кочуют из одного документа ЕС в другой, однако на фоне заявлений администрации президента США, например, о том, что вернуть захваченные Россией территории для Киева "нереалистично", лидеры в Брюсселе сочли их крайне важными. И, что теперь уже очевидно, - не само собой разумеющимися.

Условия ЕС для мира в Украине

Евросовет приветствует все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, но только при ряде условий: переговоров по Украине без Украины быть не может, как не может быть и переговоров о европейской безопасности без Европы, а прекращение огня приемлемо только как часть процесса, ведущего к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Участвовавший в саммите президент Украины Владимир Зеленский выказался на тему перемирия лишь после того, как покинул стены Евросовета. "В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство", - написал Зеленский в соцсетях несколько часов спустя.

Зеленский максимально ограничил общение с прессой

Со СМИ он на саммите, по сути, не общался. Журналисты зря ждали пресс-конференции или хотя бы его подхода к прессе после заседания с лидерами: в отличие от предыдущих подобных мероприятий, этого не произошло. Президент уехал после совместного обеда с членами Евросовета и отправился встречаться с генеральным секретарем НАТО и с королем Бельгии.

За несколько минут до начала саммита президент Украины вышел к журналистам вместе с Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). На вопросы он не ответил, но произнес несколько слов благодарности. "Спасибо вам за поддержку. Как хорошо, что мы не одиноки. Мы это знаем и чувствуем", - повторил несколько раз Зеленский. Этим его публичное выступление и ограничилось.

Зато дискуссия украинского президента с Евросоветом за рабочим обедом продлилась почти два часа. Речь шла, в том числе, и о гарантиях безопасности для Украины - здесь Евросоюз полностью разделяет мнение, не раз высказанное Зеленским, в том числе и на исторической встрече с Дональдом Трампом: будущее мирное соглашение должно сопровождаться надежными и убедительными гарантиями безопасности, способствующими сдерживанию будущей российской агрессии.

По гарантиям безопасности конкретики нет

Впрочем, с тем, какими именно будут эти гарантии, ЕС еще не определился. "Лучшая гарантия безопасности - это сами украинцы. Они сопротивляются уже более трех лет", - заявил Кошта на пресс-конференции.

Эта идея отражена и в выводах саммита: "Мир через силу" требует максимально сильной позиции Украины, при этом важнейшим компонентом является ее собственный мощный военный потенциал - как во время, так и после переговоров о прекращении войны".

На вопрос, которым сейчас задаются многие, - сможет ли Евросоюз заполнить пробел, возникший в результате отказа США от помощи Украине, - саммит ответа не дал. Более того, даже не все страны ЕС согласны с утверждением, что Вашингтон окончательно отказался помогать Киеву.

"Я глубоко убежден, что американская поддержка в плане связи и разведданных будет продолжаться, - заявил, например, премьер-министр Польши Дональд Туск. - Частая смена мнений в Вашингтоне, которая, похоже, является методом работы нынешней американской администрации, заставляет меня думать, что это (прекращение помощи США. - Ред.) - не окончательное решение". Он выразил надежду, что это "всего лишь тактика переговоров, а не факты".

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что европейские страны могут заполнить вакуум, оставленный США. "Конечно, мы должны накопить финансовые ресурсы. Как экономист я могу сказать, что это не так просто, но это выполнимо, и эта ответственность лежит на нас", - отметил он перед встречей в верхах.

Как ЕС может быстро помочь Украине

Для обеспечения срочных военных нужд Украины предложила создать новый фонд на несколько миллиардов евро, который по традиции заблокировала Венгрия. Невзирая на это, Евросовет отказался хоронить инициативу и отправил ее на доработку. Теперь Каллас надеется, что следующий - уже не экстренный - саммит в Брюсселе 20 и 21 марта одобрит ее предложение, на этот раз - с конкретными суммами.

"Моя инициатива состоит из двух элементов: либо вы приходите в фонд с оружием и боеприпасами, которые необходимы Украине, либо с финансированием для приобретения необходимого оружия и боеприпасов для нее у других стран", - рассказала верховный дипломат ЕС журналистам, подчеркнув, что действовать придется очень быстро.

Если верить выводам саммита, то сами страны ЕС готовы "срочно активизировать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины", например, по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, подготовке и оснащению украинских бригад.

Чем для Украины выгоден новый план перевооружения Европы

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь Киеву на помощь призван прийти новый пакет мер от фон дер Ляйен. Против него ни у Венгрии, ни у Словакии возражений не возникло, поскольку речь идет о перевооружении Евросоюза. Теперь, когда план ReArm Europe в принципе одобрен Евросоветом, страны ЕС смогут воспользоваться кредитами из бюджета блока на общую сумму 150 мрлд евро для закупок вооружений, в том числе и для Украины.

"Наши сегодняшние решения дают четкий сигнал: мы выполняем свои обещания и укрепляем нашу оборону ради безопасности наших граждан. И параллельно повышаем конкурентоспособность европейских промышленности и технологий, - заявил Кошта. - Наши усилия по укреплению европейской обороны также пойдут на пользу Украине. Потому что безопасность Украины лежит в основе безопасности Европы".

Он напомнил, что с 2022 года Евросоюз и его страны оказали Украине поддержку на сумму более 135 млрд евро, а теперь обязуются увеличить свою помощь. По словам главы Евросовета, несколько стран-членов ЕС уже объявили о намерениях выделить до 15 млрд евро благодаря новым финансовым предложениям Еврокомиссии.