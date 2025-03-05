Более 30 тысяч солдат и офицеров: Ринкевич потребовал увеличить армию Латвии (ДОПОЛНЕНО)

Численность вооружённых сил Латвии в ближайшие годы должна достичь 31 000, заявил в среду на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент отметил, что командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) обозначил в правительстве и в Совете национальной безопасности, какой численности должны достичь вооружённые силы в ближайшее время. Это включает как профессиональную службу, так и Земессардзе, Государственную службу обороны и резервных военных, пояснил Ринкевич.

«На данный момент у нас около 20 000 [военнослужащих], а в ближайшие годы мы должны достичь 31 000, возможно, в перспективе нам нужно стремиться к почти двукратному увеличению — до 38 000», — сказал президент, добавив, что сначала необходимо достичь 31 000, а затем, по мере развития оборонных возможностей, нельзя исключать дальнейшего увеличения.

В то же время он отметил, что это будет решение, которое примут командующие НВС и министр обороны, обратившись в правительство и Сейм.

Согласно официальной информации, в настоящее время в армии Латвийской Республики служат 7 870 профессиональных военнослужащих и 10 000 земессаргов. Также в списках числятся 38 000 резервных военных, среди которых находятся проходившие обязательную военную службу до декабря 2006 года.

В утверждённой в 2023 году концепции национальной обороны указано, что в военное время численность НВС должна достигать 61 000 военнослужащих. Это включает 31 000 человек, несущих службу в мирное время, плюс 30 000 человек, ожидающих приказа резерве.

Очевидно, именно эту, упомянутую в концепции 31 тысячу солдат и офицеров, упомянул Ринкевич.

Как сообщал bb.lv, Латвия не исключает возможности отправки своих вооруженных сил в Украину. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня.

ДОПОЛНЕНО: Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что нынешних темпов рекрутирования в армию уже недостаточно и Латвии придётся ввести всеобщую обязательную военную службу, при которой призыву подлежат все достигшие совершеннолетия молодые люди независимо от пола, Ринкевич указал на нехватку казарм и инструкторов.

«Это вопрос инфраструктуры, вопрос инструкторов – нельзя просто всех призвать и не знать, что делать дальше», – сказал Ринкевич.

«Радикально увеличить численность и уже в следующем году призвать всех просто невозможно», – заявил президент, указав, что для этого нет ни соответствующей инфраструктуры, ни достаточного количества инструкторов.