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Более 30 тысяч солдат и офицеров: Ринкевич потребовал увеличить армию Латвии (ДОПОЛНЕНО) 8

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Более 30 тысяч солдат и офицеров: Ринкевич потребовал увеличить армию Латвии (ДОПОЛНЕНО)

Численность вооружённых сил Латвии в ближайшие годы должна достичь 31 000, заявил в среду на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент отметил, что командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) обозначил в правительстве и в Совете национальной безопасности, какой численности должны достичь вооружённые силы в ближайшее время. Это включает как профессиональную службу, так и Земессардзе, Государственную службу обороны и резервных военных, пояснил Ринкевич.

«На данный момент у нас около 20 000 [военнослужащих], а в ближайшие годы мы должны достичь 31 000, возможно, в перспективе нам нужно стремиться к почти двукратному увеличению — до 38 000», — сказал президент, добавив, что сначала необходимо достичь 31 000, а затем, по мере развития оборонных возможностей, нельзя исключать дальнейшего увеличения.

В то же время он отметил, что это будет решение, которое примут командующие НВС и министр обороны, обратившись в правительство и Сейм.

Согласно официальной информации, в настоящее время в армии Латвийской Республики служат 7 870 профессиональных военнослужащих и 10 000 земессаргов. Также в списках числятся 38 000 резервных военных, среди которых находятся проходившие обязательную военную службу до декабря 2006 года.

В утверждённой в 2023 году концепции национальной обороны указано, что в военное время численность НВС должна достигать 61 000 военнослужащих. Это включает 31 000 человек, несущих службу в мирное время, плюс 30 000 человек, ожидающих приказа резерве.

Очевидно, именно эту, упомянутую в концепции 31 тысячу солдат и офицеров, упомянул Ринкевич.

Как сообщал bb.lv, Латвия не исключает возможности отправки своих вооруженных сил в Украину. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня.

ДОПОЛНЕНО: Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что нынешних темпов рекрутирования в армию уже недостаточно и Латвии придётся ввести всеобщую обязательную военную службу, при которой призыву подлежат все достигшие совершеннолетия молодые люди независимо от пола, Ринкевич указал на нехватку казарм и инструкторов.

«Это вопрос инфраструктуры, вопрос инструкторов – нельзя просто всех призвать и не знать, что делать дальше», – сказал Ринкевич.

«Радикально увеличить численность и уже в следующем году призвать всех просто невозможно», – заявил президент, указав, что для этого нет ни соответствующей инфраструктуры, ни достаточного количества инструкторов.

# армия
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82

Комментарии (8)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Ринкевич ни способен даже одного ребенка сделать, а тут решил списать сразу 30000 тысяч чьих то детей, молодец:)))

    30
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го марта

    Невольно вспоминается кусочек из "трех мушкетеров" в виде анекдота: - Сколько у нас шпаг? - Четыре! - А сколько у нас мушкетов? - Четыре! - Так кто же мы? - Латвийская армия!

    26
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Лайфхак для ринкевича-берёшь фотку всей латышской армии и увеличетильное стекло и смотришь сквозь него на фото. И всё таааак увеличивается. 🤡 А если серьезно то что 6 тыщь. Что 30 тыщщщь всё одно-бдыщ. С армией рф под лям, это вообще ни о чём. Ещё при 400 тыщь мог бы быть не сразу бдыщ. Но где их в вымиратской латвии взять?

    45
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    увеличетильное-увеличительное

    9
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го марта

    ждем 30 дивизий на Восточном фронте

    29
    1
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    И кто за это будит платить? Ринкевич? И зачем они вообще нужны?

    58
    1
  • JL
    Janina LV
    5-го марта

    В стране заканчиваются учителя и врачи, а они начинают плодить солдат. Видимо Ринкевич, готовится защищаться от тех, кого довели до отчаяния. Когда правительство не умеет управлять, оно начинает командовать и запугивать население.

    81
    1
  • lg
    lo gos
    5-го марта

    Кого защищать, то собрались? Гражданское население само вымирает без соц. и мед. помощи. Наверно, свои дачки и пакистанских студентов.

    94
    2
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