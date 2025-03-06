Паника в Салацгриве: мост на главном шоссе Латвии разваливается, надо срочно что-то делать

Самоуправление обращает внимание на то, что в последнее время сложилась неудовлетворительная ситуация с организацией строительных работ на мостау. На настиле временного моста регулярно возникают деформации и трещины, что угрожает безопасности движения транспорта и пешеходов. Регулярный ремонт временного моста, а именно - сварочные работы, вызывает заторы продолжительностью в несколько часов, что беспокоит местных жителей, особенно тех, кому необходимо пересекать мост несколько раз в день, в том числе для того, чтобы отвезти детей в школу и на кружки.

Крупные заторы также существенно влияют на график движения автобусов, включая международные маршруты.

Самоуправление считает, что в организации строительных работ возможны корректировки, которые могли бы улучшить ситуацию. Самоуправление предлагает проводить ремонт временного моста, включая сварочные работы и связанные с этим остановки движения, в темное время суток, когда интенсивность движения значительно ниже. Исходя из многолетнего опыта, самоуправление знает, что с приближением туристического сезона интенсивность движения заметно возрастет, что вызывает опасения по поводу еще большего образования заторов и проверки несущей способности временного моста.

В настоящее время установленные ограничения по массе в 44 тонны не полностью решают сложившуюся ситуацию, поэтому самоуправление просит рассмотреть возможность перенаправления всего тяжелого транзитного транспорта по дорогам Айнажи-Матиши, Дучи-Лимбажи, Коцены-Лимбажи-Туя, Лимбажи-Алоя.

Самоуправление призывает жителей подписать письмо, адресованное Министерству сообщения, LVC и строителям PS NB Tilts.