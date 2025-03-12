Порту – нераскрытая жемчужина Португалии: 10 причин посетить древнюю столицу

Порту – это и прекрасный город, и первая ассоциация с чудесной страной Португалией, и оно же – знаменитое крепленое вино, так ценимое английским королевским двором. Это волшебство Порту, искусно запечатанное в бутылочках портвейна, открывается вживую всем гостям столицы, путешествующим с Magnum Travel.

Чудеса в городе

Древнейшая столица Португалии входит в десятку самых популярных туристических направлений Европы, и причин этому несколько. Во-первых, сказочные улочки старого города, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, знаменитый многоуровневый металлический мост, спроектированный учеником легендарного Эйфеля. Мост соединяет исторический центр со старым городом мастеров портвейна, в котором и останавливаются туристы Magnum Travel. В-третьих, теплый климат и побережье Атлантики, роскошные широкие песчаные пляжи, на которые туристов везет милый винтажный трамвайчик. В-четвертых и в-пятых, низкие цены, гостеприимные португальцы, гастрономическое разнообразие – невероятный выбор рыбы и морепродуктов. В Порту поражает абсолютно уникальная архитектура – здания, украшенные знаменитой расписной плиткой азулежу, которая невероятно красиво смотрится на фотографиях. Яркие португальские плитки можно встретить повсюду – на фасадах домов, церквей и даже на станциях метро.

Еще одно совершенно идеальное «инстаграмное» место – это знаменитая библиотека, вдохновившая Джоан Роулинг на создание «Гарри Поттера» – да-да, самая успешная писательница современности начинала свой путь именно в Порту! И хорошо знакомое многим волшебство Хогвартса находит свои корни в этом городе.

...и за городом

Прекрасная долина реки Дору, где склоны холмов украшены террасами виноградников, захватывающие дух пейзажи со средневековыми дворцами и монастырями – всё это входит в топ «прекрасных мест на Земле». Прогулка на лодке по зеркальной глади Дору оставляет в душе незабываемое чувство умиротворения.

Преимущество путешествий с Magnum Travel в том, что туристы успевают посетить гораздо больше, чем широко известные достопримечательности. Например, недалеко от Порту скрывается Авейру, или португальская Венеция – небольшой, но невероятно красочный городок с живописными каналами и традиционными деревянными лодочками, расписанными вручную местными мастерами.

Гурманам на заметку

Вам надо обязательно попробовать знаменитые на весь мир «паштел-де-ната» и менее известные «овуш молеш», доступные только в этом регионе – это сладость, изготовленная из яичного желтка и сахара, завернутая в тонкую рисовую бумагу. И посетить старинные винодельни с дегустацией как знаменитого портвейна, так и менее известного, но не менее вкусного «зеленого вина» Vinho Verde – легкого, освежающего напитка, который идеально подходит для жарких летних дней и моментально становится фаворитом среди приезжающих латвийцев.

Место силы

Порту – это абсолютно уникальный город и регион, выделяющийся во всей Европе и не сравнимый ни с одним другим. С IV века этот город сам себя возводил, и тысячелетний дух гордой столицы, не пострадавшей ни разу за всю историю Европы, делает это место обязательной точкой для посещения на карте любого туриста.

Тысячелетняя тайна спокойствия этого города преображает каждого, кто его посетит. По возвращении домой туристы привозят вдохновение, радость от совершенного открытия и желание продолжать расширять границы собственной карты мира.

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