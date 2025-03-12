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Порту – нераскрытая жемчужина Португалии: 10 причин посетить древнюю столицу 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Порту – нераскрытая жемчужина Португалии: 10 причин посетить древнюю столицу

Порту – это и прекрасный город, и первая ассоциация с чудесной страной Португалией, и оно же – знаменитое крепленое вино, так ценимое английским королевским двором. Это волшебство Порту, искусно запечатанное в бутылочках портвейна, открывается вживую всем гостям столицы, путешествующим с Magnum Travel.

Чудеса в городе

Древнейшая столица Португалии входит в десятку самых популярных туристических направлений Европы, и причин этому несколько. Во-первых, сказочные улочки старого города, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, знаменитый многоуровневый металлический мост, спроектированный учеником легендарного Эйфеля. Мост соединяет исторический центр со старым городом мастеров портвейна, в котором и останавливаются туристы Magnum Travel. В-третьих, теплый климат и побережье Атлантики, роскошные широкие песчаные пляжи, на которые туристов везет милый винтажный трамвайчик. В-четвертых и в-пятых, низкие цены, гостеприимные португальцы, гастрономическое разнообразие – невероятный выбор рыбы и морепродуктов. В Порту поражает абсолютно уникальная архитектура – здания, украшенные знаменитой расписной плиткой азулежу, которая невероятно красиво смотрится на фотографиях. Яркие португальские плитки можно встретить повсюду – на фасадах домов, церквей и даже на станциях метро.

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Еще одно совершенно идеальное «инстаграмное» место – это знаменитая библиотека, вдохновившая Джоан Роулинг на создание «Гарри Поттера» – да-да, самая успешная писательница современности начинала свой путь именно в Порту! И хорошо знакомое многим волшебство Хогвартса находит свои корни в этом городе.

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...и за городом

Прекрасная долина реки Дору, где склоны холмов украшены террасами виноградников, захватывающие дух пейзажи со средневековыми дворцами и монастырями – всё это входит в топ «прекрасных мест на Земле». Прогулка на лодке по зеркальной глади Дору оставляет в душе незабываемое чувство умиротворения.

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Преимущество путешествий с Magnum Travel в том, что туристы успевают посетить гораздо больше, чем широко известные достопримечательности. Например, недалеко от Порту скрывается Авейру, или португальская Венеция – небольшой, но невероятно красочный городок с живописными каналами и традиционными деревянными лодочками, расписанными вручную местными мастерами.

Гурманам на заметку

Вам надо обязательно попробовать знаменитые на весь мир «паштел-де-ната» и менее известные «овуш молеш», доступные только в этом регионе – это сладость, изготовленная из яичного желтка и сахара, завернутая в тонкую рисовую бумагу. И посетить старинные винодельни с дегустацией как знаменитого портвейна, так и менее известного, но не менее вкусного «зеленого вина» Vinho Verde – легкого, освежающего напитка, который идеально подходит для жарких летних дней и моментально становится фаворитом среди приезжающих латвийцев.

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Место силы

Порту – это абсолютно уникальный город и регион, выделяющийся во всей Европе и не сравнимый ни с одним другим. С IV века этот город сам себя возводил, и тысячелетний дух гордой столицы, не пострадавшей ни разу за всю историю Европы, делает это место обязательной точкой для посещения на карте любого туриста.

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Тысячелетняя тайна спокойствия этого города преображает каждого, кто его посетит. По возвращении домой туристы привозят вдохновение, радость от совершенного открытия и желание продолжать расширять границы собственной карты мира.

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