Barents Cocktail & Seafood Bar: искусство сочетаний

На входе в Barents Cocktail & Seafood Bar красуется табличка MICHELIN-2025. Попасть в знаменитый гастрономический гид – достижение, доступное немногим, а данное место может гордиться тем, что является единственным баром в Латвии, удостоенным такого признания.

Past present: прошлое в настоящем

По словам главного бармена Barents Cocktail & Seafood Bar Эдгара Крастиньша, стандарты барной культуры в мире, в частности в Европе и США, становятся все выше и выше.

Задача бармена – не просто смешать ингредиенты в бокале, но и предложить новый опыт, а порой и удивить нестандартным сочетанием, - говорит Э. Крастиньш. – Мы следим за мировыми тенденциями, изучаем опыт лучших баров, много экспериментируем и знакомим гостей с интересными новинками. Мы искренне любим свое дело и стараемся развивать барную культуру Латвии.

Несколько раз в год Barents Cocktail & Seafood Bar предлагает новое коктейльное меню, основу которого составляют 10 коктейлей, объединенных одной темой. Сейчас посетители бара могут попробовать коктейли из меню Past present. Его идею Э. Крастиньш объясняет так:

– Мы решили «окунуться в прошлое» и приготовить коктейли, которые были популярны в 80–90-х годах, но в современной «аранжировке». Blue Lagoon, White Russian, Sex on the Beach – об этих и других популярных коктейлях тех лет, наверное, слышали многие. Но мы их предлагаем в совсем ином прочтении и готовы продемонстрировать, что знакомый напиток может играть совсем другими вкусовыми оттенками. Секрет в нюансах.

По просьбе журналиста Э. Крастиньш раскрывает один такой «секретик». Так, в составе Sex on the Beach, по рецепту, должны быть персики, но они в Латвии не растут. Зато растут… сливы! И эта замена придает напитку такой аромат и вкус, что хочется наслаждаться им снова и снова!

«Классика» бессмертна!

Сегодня в Латвии мало где можно насладиться коктейлем по классическим рецептам. Barents Cocktail & Seafood Bar – одно из редких мест, где классика остается в почете.

– Знание «классики» очень важно для бармена нашего уровня, – поясняет Э. Крастиньш. – Многие наши гости приходят именно за классическими коктейлями. Я в своей жизни поработал во многих рижских барах, но c таким количеством просьб приготовить «классику» я впервые столкнулся именно здесь. Возможно, это связано с тем, что мы умеем готовить такие коктейли на высочайшем уровне. Наших барменов особенно радует популярность «классики» – они долго искали, изучали рецепты, а теперь видят, что их мастерство действительно востребовано и высоко ценится.

Дары латвийской природы

Как ресторан Barents, так и Barents Cocktail & Seafood Bar стремятся максимально использовать местные продукты, каждый раз демонстрируя гостям, насколько вкусны, качественны и разнообразны дары латвийской природы и как их сочетание раскрывает поистине великолепный вкус.

– Мы всегда предлагаем попробовать коктейли, в составе которых есть местные ингредиенты – облепиха, цидония, ревень и др. Они придают коктейлям просто фантастический вкус! Никогда экзотический фрукт, привезенный сюда недозревшим, не будет настолько ароматным, сочным, свежим, как наш местный, прибывший на кухню бара едва ли не с грядки или из местной теплицы! – убежден Э. Крастиньш.

Не коктейлем единым...

Еще одно безусловное преимущество Barents Cocktail & Seafood Bar – здесь можно отлично пообедать или поужинать. Повара, создающие изысканные блюда для ресторана Barents, готовят и для бара:

– Те же умелые руки, те же местные высококачественные продукты, но более демократичный подход, – говорит Э. Крастиньш. –Меню тоже меняется в зависимости от сезона, правда, некоторые позиции настолько востребованы, что исключить их из меню ну никак невозможно!

К тому же, в отличие от ресторана, который открывается только в 18:00, бар открыт уже с 12:00. Сюда можно заглянуть на бизнес-ланч, провести деловую встречу или устроить романтическое свидание: вас никто не потревожит, не помешает общению и не нарушит вашей приватности.