Крупнейший в США лоукостер закрывается немедленно, тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии. Решающим фактором стал резкий рост цен на авиационное топливо из-за войны США с Ираном.

Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines объявила о немедленном прекращении работы.

Как сообщает NBC News, с утра субботы были отменены все рейсы, а регистрационные стойки в аэропортах оказались пустыми, без сотрудников и помощи для пассажиров. В заявлении компании на сайте сказано лишь, что "все рейсы отменены, обслуживание клиентов более не доступно".

Речь идет о фактической мгновенной остановке бизнеса, которая затронула тысячи запланированных перелетов и около 17 тысяч сотрудников.

Компания испытывала трудности и до войны в Иране

Spirit Airlines не смогла восстановиться после пандемии COVID-19 и долгое время переживала затяжной финансовый кризис. За последний год перевозчик дважды проходил через банкротство и пытался найти выход из долговой нагрузки. Однако, как пишет NBC, решающим фактором стал резкий рост цен на авиационное топливо на фоне войны с Ираном. В компании признали, что скачок стоимости нефти и общее давление на бизнес резко ухудшили финансовые перспективы.

Генеральный директор Дэйв Дэвис заявил, что для продолжения работы требовались сотни миллионов долларов, которых у компании не было и которые она не смогла привлечь. Переговоры с инвесторами и попытки получить поддержку от властей США буквально накануне закрытия завершились безрезультатно.

Хаос для пассажиров

Закрытие Spirit Airlines оказалось внезапным. Многие узнавали о нем в последний момент и были вынуждены срочно искать новые билеты по значительно более высоким ценам. Одна из пассажирок рассказала NBC, что должна была лететь на свадьбу, но узнала о закрытии перед выездом в аэропорт и теперь не уверена, что сможет попасть на мероприятие из-за дорогих альтернативных рейсов.

Компания пообещала автоматически вернуть пассажирам деньги за билеты, которые уже были приобретены напрямую у Spirit Airlines, однако дополнительные расходы, такие как гостиницы или срочные покупки новых билетов, компенсироваться не будут.

Реакция властей и авиарынка

Власти США и крупнейшие авиакомпании начали экстренно реагировать, чтобы избежать транспортного коллапса. Другие перевозчики согласились ограничить цены на билеты для пассажиров Spirit и предложить так называемые "спасательные тарифы". Параллельно идет работа по трудоустройству сотрудников закрывшейся авиакомпании. Некоторые перевозчики уже заявили о расширении маршрутов и увеличении числа рейсов, чтобы занять освободившиеся направления.

Spirit Airlines была символом ультрабюджетных перелетов в США, предлагая минимальную цену за билет и взимая плату за любые дополнительные услуги. В середине 2010-х компания входила в число самых прибыльных авиаперевозчиков страны и оценивалась в миллиарды долларов. Однако попытка слияния с JetBlue была заблокирована регуляторами, после чего финансовое положение стало стремительно ухудшаться. Рост затрат и снижение спроса на бюджетные перелеты окончательно подорвали устойчивость бизнеса.

Общая ситуация: давление на авиацию растет

История Spirit вписывается в более широкий кризис мировой авиации. Из-за конфликта вокруг Ирана резко выросли цены на авиационное топливо, поставки нефти через Ормузский пролив оказались под угрозой. Это приводит к подорожанию билетов, сокращению рейсов и усиливает финансовое давление на авиакомпании. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущей ситуации отрасль может столкнуться с новыми банкротствами, пишет "Немецкая волна".